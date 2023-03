SHOCK XIAOMI: CROLLO prezzo Smart Tv solo per OGGI

Magnifica Tv Xiaomi ad un prezzo bomba. Promo shock valida per pochissime ore, solo per adesso su Amazon.

Forse è davvero arrivato il momento di cambiare la tua vecchia TV, non puoi continuare a guardare film e serie tv con un apparecchio di bassissima qualità. la promo di oggi è assurda: acquista subito la Smart TV Xiaomi F2 da 55 pollici senza bordi metallici. La promo è super, la Xiaomi ha progettato un device di altissimo livello e la promo di oggi è davvero ineguagliabile.

Puoi acquistare questo magnifico prodotto super tecnologico della Xiaomi a solo 399 euro anziché 499 euro, per uno SCONTO super del 20%. Risparmi 100 euro, promo super per poco tempo.

L’ottima Smart Tv Xiaomi ti può arrivare a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento Amazon Prime, molto utile per garantire rapidità e sicurezza di trasporto e consegna.

Questo articolo ha anche il bollino “scelto da amazon” che mette in evidenza prodotti con buone valutazioni e a prezzo conveniente disponibili per la spedizione immediata.

ECCO LE MAGNIFICHE CARATTERISTICHE DELLA SMART TV XIAOMI

Questo prodotto, nonostante il prezzo super conveniente ha una risoluzione Ultra 4K ultra HD, quindi 4 volte superiore rispetto tutte le tv che vedi in circolazione.

Puoi controllare facilmente la tua Smart TV con il telecomando vocale Alexa, e cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e altro ancora.

Il sistema operativo Fire TV è la tua interfaccia per migliaia di app come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e tutte le app disponibili. Il suono è creato da due altoparlanti di alta qualità da 12 W per adattarsi ai requisiti audio comuni.

Desideri migliorare nettamente le tue serate e ottenere una Smart Tv splendida ad un prezzo super? L’offerta è valida per pochissime ore: acquista subito la Smart TV Xiaomi F2 da 55 pollici, e affrettati prima che le scorte finiscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.