Scegli la sostenibilità: SHAMPOO SOLIDO per la tua beauty routine

Hai mai sentito parlare dello shampoo solido? L'alternativa più ecosostenibile che ci sia: scopri questo pack con 2 shampoo solido su Amazon.

Hai mai sentito parlare dello shampoo solido? L’alternativa più ecosostenibile che ci sia per continuare a prendersi cura della propria bellezza senza impattare sull’ambiente. Scopri questi 2 shampoo solidi su Amazon.

Quante bottiglie di plastica vengono utilizzate ogni anno? Tante, davvero troppe. Se ci si aggiungono anche quelle che contengono cosmetici come shampoo, balsamo e bagnoschiuma, ci si rende presto conto di quanto tutto questo sia dannoso per il nostro ecosistema. In un clima di emergenza climatica, dove si fa sempre più attenzione alla sostenibilità, fai anche tu una scelta etica e davvero consapevole: passa allo shampoo solido!

Lo shampoo solido non è altro che un panetto di shampoo racchiuso in una confezione totalmente plastic-free in cartone riciclato, garantito dalla ditta italiana ENOOSO. In particolare, per sole 10€, puoi avere un pack contenente 2 shampoo solidi purificante al carbone vegetale e arancio, che purifica la tua cute e rimuove il sebo in eccesso.

Tutti i benefici dello shampoo solido

Lo Shampoo solido Purificante al carbone vegetale e arancio dolce è adatto soprattutto ai capelli grassi, dona infatti un’immediata sensazione di pulito e leggerezza. Il carbone vegetale, che purifica la cute, con l’aiuto dell’Olio di Argan e Burro di Karitè, restituisce nutrimento e vitalità ai capelli, mantenendoli sani e morbidi.

Ricco di vitamina C

Seboregolatore

Contrasta la forfora

Ti basterà bagnare i capelli sotto la doccia con acqua tiepida e strofinare poco poco la gemma di shampoo solido: si creerà immediatamente una schiuma che potrai utilizzare per lavare i tuoi capelli. Per un effetto migliore, massaggia il cuoio capelluto e aumenta la formazione della schiuma. Un trattamento completo e naturale e soprattutto rispettoso per l’ambiente.

Cosa aspetti? Non lasciarti sfuggire quest’occasione d’acquisto per un pack di 2 shampoo solidi bio purificanti e nutrienti 100% artigianali, biologici e vegani, totalmente made in Italy per sole 10,36€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.