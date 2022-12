Sfodera i calici per la Te Tonic experience, direttamente a casa tua

Il set Te Tonic è l'idea perfetta per gli amanti del Gin. Con delle semplici bustine, darai al tuo cocktail un aroma sensazionale

Se sei stanco delle classiche bibite e vuoi un tocco di brio alle serate con i tuoi amici, acquista il set Te Tonic. Con l’acquisto periodico, su Amazon, potrai risparmiare il 5%, ed avere sempre una scorta per le visite improvvisate.

Té Tonic è una miscela di piante, erbe e spezie in una speciale borsa di seta a forma di piramide, con la quale puoi dare al tuo gin tonic esattamente il gusto giusto. Per ottenere il gin in diverse tonalità con aromi e sapori molto diversi.

Lasciati catturare dagli atomi del set Te Tonic

Te Tonic NanoPack contiene 6 diverse sacche per infusione di gin per raffinare gin e tonico:

al sapore rosso della passione (mela secca, ibisco, sambuco, rosa canina, fragola, lampone, mora e ribes nero);

verde (cetriolo essiccato, scorza di limone, physalis, bacche di ginepro, verbena di limone e cardamomo);

al gelsomino di rosa (ibisco per dare una leggera tinta al gin, petali di rosa disidratati, fiori d’arancio, tè al gelsomino verde e mela secca);

al sapore di limone giallo (scorza di limone, ibisco, bacche di ginepro, camomilla, physalis, gusto di limone e cardamomo);

all’aroma energetico all’arancia (scorza d’arancia essiccata, scorza di limone essiccata, fagioli di cannella interi, menta, physalis, bacche di ginepro e tè di arancia e cannella);

gusto all’aroma etereo bianco (physalis, scorza di limone, bacche di ginepro, pepe nero, cardamomo e fiori d’arancio).

I tuoi ospiti, specialmente i fan del Gin & Tonic, saranno felici di gustare gli aromi del set Te Tonic. Preparare gli infusi è facilissimo: basta lasciare la sacca in infusione nel Gin per alcuni minuti, a seconda dell’aroma desiderato, e il cocktail sarà pronto per essere gustato. Dopo aver rimosso la bustina, ricorda di aggiungere ghiaccio e tonico.

Tutte le infusioni di Té Tonic Gin e Tonic sono naturali al 100%. Si tratta di spezie di alta qualità, elaborate in modo naturale per conservare il loro aroma originale. Questo pacchetto tonico nano contiene molti sapori di erbe, spezie e fiori e contiene anche molte diverse ricette di cocktail gin ed è un regalo perfetto.

Acquista subito il set Te Tonic, e rendi il tuo Gin unico e gustoso, grazie agli aromi contenuti nella confezione. Divertiti a sperimentare assieme ai tuoi ospiti, e goditi una bevanda mia provata prima. Approfitta dello sconto Amazon con acquisto periodico, per non restare mai senza.

