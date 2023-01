Settimana Bianca: TUTTO QUELLO che non devi dimenticare!

Hai organizzato la fatidica settimana bianca sulla neve in coppia o in famiglia? Non partire senza questi articoli che renderanno la tua vacanza top: scoprili tutti su Amazon e non farti trovare impreparato.

Finalmente sta arrivando il momento tanto atteso: quello della settimana bianca per un break rilassante sulla neve. La valigia è pronta, ma sei sicuro di avere tutto il necessario per il freddo? Scopri di seguito i consigli di Amazon.

Crema solare protettiva specifica per la neve

Sembra un controsenso? Invece in montagna il sole è veramente intenso, e le scottature – anche se le temperature sono rigide – sono molto frequenti. Acquista questa crema solare viso SPF 50+ adatta a neonati, bambini e adulti.

Passamontagna e scaldacollo

Classico, versatile, e soprattutto economico: questo passamontagna diventa anche scaldacollo e berretto, è in morbido pile e tiene al caldo per sole 15.99€.

Guanti termici riscaldanti touch screen

Che meraviglia scattare selfie con il tuo smartphone in montagna, però… che freddo! Con questi guanti invernali per uomo e donna termici riscaldanti e supporto touch screen, per sole 8.99€ non avrai questi problemi.

Giocattoli per creare palline di neve

Sei in vacanza anche con i bimbi? Acquista questo divertentissimo set per la neve che aiuterà i tuoi piccoli a fare tante palline di neve e piccoli pupazzi di neve con le formine apposite.

Calze termiche in pile

Le mani e i piedi sono le estremità che soffrono maggiormente il freddo: seleziona la tua taglia e acquista questo pack da 3 pezzi di calze termiche lunghe in pile, caldissime e comode.

Cosa aspetti? Acquista subito una delle proposte per rendere il tuo capodanno sulla neve magico e senza intoppi. Oggetti fondamentali per alleggerirti la vita e anche la vacanza.

