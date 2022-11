Set Yankee Candle una perfetta IDEA REGALO per Natale

Per Natale regala i profumi di una perfetta giornata invernale con il set Yankee Candle della collezione Snow Globe Wonderland

Ammettilo sei a corto di idee per quanto riguarda i regali di Natale? Ti confido un segreto: non sei affatto l’unico. Ma non disperare abbiamo il regalo perfetto: il set Yankee Candle con 12 candele profumate della fantastica collezione “Snow Globe Wonderland”. Acquistalo ora su Amazon.

L’intero set di candele è scontato dell’8% e lo pagherai 45,86 euro. E poi arriverà a casa tua in una bellissima confezione che non necessiterà di altri incarti da regalo.

Regala una coccola di puro piacere con il set Yankee Candle

Un regalo davvero perfetto per le amiche, la mamma, la nonna, la fidanzata o chiunque ami accendere delle candele profumate in casa per ritagliarsi un piccolo momento di relax o anche per creare un’atmosfera suggestiva durante una cena.

Il set Yankee Candle comprende una collezione di 12 candele votive profumate in una gamma di fragranze pensate proprio per i Natale tra cui: Snow Globe Wonderland, Winter Night Stars, Silver Sage & Pine e molte altre tutte da provare.

Le 12 candele votive profumate, che fanno parte del set Yankee Candle, sono della dimensione perfetta per scoprire al meglio tutte le nuove fragranze. Inoltre tutti gli ingredienti scelti per la realizzazione di queste candele e la cera impiegata sono di alta qualità. Tutto questo e la cura con cui il marchio realizza i suoi prodotti garantiscono un aroma delicato e costante in grado di riempire tutta la stanza in cui la candela viene accesa. Inoltre lo stoppino è in fibre di cotone naturali al 100% raddrizzato e centrato per garantire una combustione fluida e uniforme. Mentre i vasetti sono in ceramica.

Regala ii profumi di una perfetta giornata invernale con il set Yankee Candle della collezione Snow Globe Wonderland. Acquistalo ora su Amazon e regalalo ai tuoi cari per Natale.

