SET COMPLETO per panificazione: crea i tuoi capolavori

Adori panificare? Allora non puoi non avere questo incredibile set completo di cestini per il pane, un kit DEFINITIVO che amerai per tutta la vita.

Adori panificare, far lievitare il tuo pane, le tue torte, e poi cucinarle come più ti piace? Allora non puoi non avere questo incredibile set completo di cestini per il pane, un kit DEFINITIVO che avrai per tutta la vita.

Cosa c’è di più bello che assaporare la fragranza e la morbidezza del pane fatto in casa? Forse solo panificare con il set super completo e iper accessoriato di Banneton, che trovi su Amazon ad un prezzo offerta. Tutti i cestini per la panificazione, sia quelli rettangolari che quelli ovali, sono fatti 100% in canna di rattan naturale, perfetta per agevolare il processo di lievitazione dei tuoi impasti.

I cestini in rattan sono di origine indonesiana, realizzati a mano e in maniera etica. Strumenti di qualità 100% testati per farti ottenere risultati magnifici.

Cosa contiene il set per panificazione

Il set di panificazione BANNETON comprende:

1 cestino ovale per il pane

1 cestino tondo per il pane

1 copertura in stoffa per il cestino ovale

1 copertura in stoffa per il cestino tondo

1 set di 4 lamette e 1 manico per intagliare il pane

1 tappetino in silicone con guide alle taglie per il pane

1 sacchetto in cotone organico per conservare il pane

1 manuale con guida e istruzioni per panificare e utilizzare il set

1 tarocco in metallo con impugnatura in legno per tagliare l’impasto

1 tarocco in plastica

1 spugnetta in silicone da mano

1 set con 16 stencil a figurine per il pane

1 frusta per danese

Cosa aspetti? Il set completo per la panificazione ti aspetta su Amazon a sole 63.23€. Un unico acquisto, e non dovrai più preoccuparti di nulla, perché avrai già tutto il necessario per cominciare a panificare come un professionista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.