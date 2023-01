CROSSFIT a casa? Con questo set completo PUOI!

Senti che è arrivato il momento di rimettersi in forma, ma vuoi farlo comodamente da casa? Ecco il set di attrezzi super completo da palestra di Amazon.

Un set di allenamento completo da tenere in casa: una vera e propria palestra a “portata di divano”, che ti consente di plasmare il fisico dei tuoi sogni senza mettere il naso fuori dalla tua abitazione. Ebbene sì, tutto questo è realtà con il set da palestra super completo di AMONAX, che trovi su Amazon ad un prezzo davvero conveniente. Gli anni appena trascorsi ci hanno insegnato quante cose si possano fare anche in casa propria, dal lavoro alla panificazione, e anche – perché no – palestra! Questo set di allenamento casalingo è davvero completo in ogni parte.

Il kit fitness per la palestra di casa include una corda per saltare, un rullo per rotella addominali convertibile e barre per flessioni. Questa attrezzatura da ginnastica per la casa è un rifinitore addominale ideale e un set di pesi per bruciare calorie e allenarsi divertendosi.

Le specifiche degli attrezzi

La ruota addominale può essere utilizzata modello principiante (con ruote distanziate) o livello avanzato, con ruote attaccate per una maggiore intensità di allenamento.

La corda in dotazione ti aiuterà a bruciare fino a 2074 calorie in una sola ora di allenamento: molto più di un’ora di corsa o di jogging!

Le maniglie per le flessioni allenano contemporaneamente petto, braccia e spalle, e hanno una impugnatura in schiuma e una base forte che sorregge fino a 200kg di peso.

Per spalle, braccia, schiena, petto e addominali, questo kit di fornisce proprio tutto il necessario per rimetterti in forma da casa.

Cosa aspetti? Inizia da domani il tuo allenamento (l’articolo ha disponibilità immediata su Amazon) da casa spendendo solamente 31,99€.

