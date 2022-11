Set di punte Bosch ad un prezzo super, al BLACK FRIDAY

Set Bosch di 70 pezzi, con punte e bit di avvitamento, ora in offerta al Black friday

Avere una cassetta per il fai da te non è mai stato così conveniente. Solo su Amazon, al Black friday, puoi acquistare il set Bosch da 7o pezzi di punte e bit di avvitamento, al 51% di sconto, a soli 24,99€. Affrettati, ed approfitta dell’offerta.

Il set Bosch contiene punte e bit avvitamento X-Line adatti a lavorazioni su legno, pietra e metallo. Troverai 11 punte per metallo (per metallo, plexiglass e plastica dura) 6 punte per pietra (per muratura, pietra calcarea, naturale e artificiale) 5 punte per legno (per legno duro, legno dolce e plastica) 3 per mecchie a spada, titanio Ø 16/22/32 mm. Inoltre, avrai 24 bit di avvitamento L = 25 mm, 10 bit di avvitamento L = 50 mm , 7 giradadi, 1 raccordo per giradadi.

Il set adatto per il tuo fai da te: le punte Bosch in promozione

Questo set Bosch è compatibile con tutti i trapani perforatori portatili e fissi. Con la pratica valigia Bosch X-Line (236 x 259 x 64 mm), caratterizzata da una disposizione degli accessori comoda e di facile comprensione, sarà facile portare con te i tuoi attrezzi.

Le punte per metallo con rivestimento in nitruro di titanio si contraddistinguono per la lunga durata utile e l’elevata resistenza alle sollecitazioni. Inoltre, consentono di eseguire fori in modo rapido e pulito nei più svariati tipi di metallo, in plexiglas e materie plastiche dure (non adatte per l’alluminio). Bit di avvitamento per tutti i tipi di teste viti di uso comune e bussole per viti con testa. Punte per pietra durature e con inserti in metallo duro. Punte per legno standard e punte fresatrici piatte con rivestimento in nitruro di titanio per velocità di taglio più elevate e fori puliti e precisi nel legno.

In base al tipo di applicazione, si raccomanda di indossare il relativo dispositivo di protezione individuale: Foratura nel metallo: occhiali protettivi. Foratura nel legno: occhiali protettivi e maschera protettiva. Foratura nella pietra: occhiali protettivi, maschera protettiva, protezioni acustiche e guanti da lavoro.

Affidati alla qualità, alla praticità, e alla garanzia: affidati a Bosch. Acquista il set con 70 pezzi, ora ad un prezzo imbattibile, con il Black friday di Amazon.

