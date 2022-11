Set di attrezzi da giardino a PREZZO TOP su Amazon

A soli 20,87€, con il 16% in meno, Amazon ti dà l’occasione di acquistare il set da 6 attrezzi per curare il tuo giardino. Non perdere tempo, e corri ad acquistarlo.

Il set WISDOMLIFE comprende una grande pala, pala per tromba, erpice a tre denti, forbici in acciaio inox, bottiglia spray, guanti da giardinaggio con artigli. Il manico è conforme al design ergonomico antiscivolo, fornendo un comfort eccellente per ridurre l’affaticamento della mano e del polso e rendendo la semina più facile e veloce. Manico in plastica ecologica, la parte superiore di ogni maniglia ha un foro che può essere montato dal gancio o dalla parete inchiodata per una facile conservazione.

La cura del tuo giardino ad un prezzo super economico

Gli strumenti del set sono tutti estremamente di ottima qualità: dalla superficie della pala in ferro con trattamento di vernice da forno, antiruggine e facile da pulire, alla forbice con lama in acciaio inox che rimane affilata, e che consente anche di utilizzarla in modo più sicuro, fino alla bottiglia spray in plastica adottata per stampaggio ad iniezione, molto resistente da usare.

Con questo set puoi soddisfare tutte le tue esigenze: scavare, diserbare, allentare il terreno, annaffiare, potare, trapiantare. Tutto questo in un’unica coma valigetta.

Regalati un’esperienza di fai da te unica, con questi attrezzi da giardino leggeri da portare all’esterno, grazie alla custodia portatile con slot di classificazione sagomato. Sono adatti a quasi tutte le età, soprattutto per le donne. Il miglior regalo per tutti gli amanti del giardino. Il materiale plastico è tutto ecologico. Non farti scappare questa offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.