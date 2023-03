Set di 50 PUNTE da cacciavite a soli 11 EURO: CHE BOMBA!

Gli appassionati del fai-da-te non possono farselo scappare assolutamente

Appassionati del fai-da-te fatevi avanti perché oggi è il vostro giorno fortunato! Per svolgere qualsiasi tipologia di lavoro o manutenzione casalinga non può mancarvi questo Set di punte da cacciavite di precisione marcato Amazon Basics. Oggi è disponibile in offerta speciale con uno sconto conveniente del 6%.

Il kit di ben 51 pezzi è disponibile a soli 11 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, ordinando il prodotto, potrete accedere ad un’ulteriore promozione che vi permetterà di attivare o estendere gratuitamente un abbonamento Amazon Prime per 12 mesi, oltre ad ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it. Cosa aspettate? L’occasione è davvero economica, non fatevela scappare!

Set di punte da cacciavite di precisione Amazon Basics: cosa contiene il kit

Il Set di punte da cacciavite di precisione marcato Amazon Basics è indispensabile per qualsiasi lavoro di manutenzione casalinga.

Il kit è dotato degli strumenti necessari per affrontare tante operazioni diverse, compresa la riparazione manuale di computer portatili, tablet, smartphone, console di videogiochi e altri apparecchi elettronici. Selezionato attentamente da AmazonBasics, l’assortimento di punte speciali rende facile stringere o allentare viti per riparazioni più rapide e più efficaci.

La confezione include 51 pezzi di dimensioni diverse ed un cacciavite realizzato in acciaio al cromo vanadio e con un’impugnatura ergonomica antiscivolo che offre una presa sicura e confortevole. Nella promozione è compresa una custodia a valigetta in plastica con alloggiamenti dedicati che fornisce una sistemazione sicura per gli elementi del set, oltre a mantenerli in ordine e facilmente accessibili. In più la valigetta permette di trasportare gli attrezzi in qualsiasi luogo in maniera super comoda.

Ad oggi il Set di punte da cacciavite di precisione è disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto conveniente del 6%. Il kit di ben 51 pezzi potrà essere vostro a soli 11 euro, correte ad ordinarlo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.