Set di 145 cacciaviti a PREZZO BOMBA: regalo perfetto per i papà appassionati del fai da te

Il kit professionale è adatto a qualsiasi lavoro di precisione su orologi, pc, tablet, elettrodomestici e non solo

Per i papà appassionati del fai da te non può esserci regalo migliore che questo Set di cacciaviti di precisione marcato EZARC. Il kit professionale adatto alla riparazione di qualsiasi tipologia di oggetto è in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 22%.

La promozione include ben 145 attrezzi ed è disponibile al prezzo piccolissimo di 35 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, procedendo all’acquisto del prodotto, si ha accesso ad un ulteriore coupon di sconto del 5%: la promozione aggiuntiva è valida solo per oggi quindi non c’è tempo da perdere, avete ancora poche ore a disposizione.

Set di cacciaviti di precisione EZARC: perfetto per gli appassionati del fai da te

Il Set di cacciaviti di precisione marcato EZARC contiene tutti gli attrezzi necessari per qualsiasi lavoro di riparazione o di manutenzione su oggetti di varia tipologia.

Il kit contiene in tutto ben 145 attrezzi: nello specifico si tratta di 120 punte di precisione e altri strumenti di riparazione compresi 12 manicotti. È perfetto per sostituire le batterie, gli schermi e le parti di telefoni cellulari, tablet, laptop e smartwatch, oppure aggiornare l’hard disk e tutti gli elettrodomestici e i dispositivi elettronici.

Le punte sono tutte trattate in modo speciale con un processo antiruggine e si collegano facilmente con l’impugnatura. La testa dell’impugnatura ha un eccellente magnetismo, che può stabilizzare meglio la punta della testa della vite. L’impugnatura del cacciavite è realizzata con un morbido design antiscivolo ed è ergonomica: in questo modo impedisce alla mano di scivolare e garantisce comfort durante l’utilizzo.

Tutti gli attrezzi vengono forniti in una scatola professionale e ben organizzata, in modo che gli accessori siano sempre ordinati e pronti all’uso in qualsiasi momento. Ad oggi tutto il Set di cacciaviti di precisione marcato EZARC è in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 22%, quindi a soli 35 euro. Correte a comprarlo per stupire i papà appassionati del fai da te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.