Set attrezzi da giardino OCCASIONE pre Black Friday

Sconto dell'8% per il set attrezzi da giardino di Anykuu su Amazon. Un kit professionale per curare al meglio il tuo spazio verde.

Il set attrezzi per il giardino è un acquisto utile per ogni padrone di casa e ovviamente per chi ama dedicarsi al proprio spazio verde. Oggi, un Black Friday in anticipo, con il set di attrezzi da giardino di Anykuu, ad un prezzo da non lasciarsi scappare, in offerta su Amazon a soli 32,99€.

Per poter acquistare il set attrezzi da giardino con lo sconto dell’8%, basterà aggiungerlo al carrello Amazon. Ed al momento del pagamento finale, il prodotto risulterà scontato automaticamente.

Un set attrezzi da 32 pezzi per curare al meglio il tuo giardino

Per tutti gli amanti degli spazi green, è in super offerta il set da ben 32 pezzi di Anykuu. In vista del Black Friday si pensa anche al giardino, con un kit completo perfetto per poter praticare giardinaggio in modo professionale.

Questo set attrezzi per il giardino è perfetto per il giardinaggio sia interno, che esterno. Quindi, fiori, verdure, anche piantine da trapianto, diserbo e allentamento del terreno. Un kit completo, con ben 32 attrezzi professionali.

Inoltre, questo kit possiede una grande borsa in cotone molto resistente perfetta per riporre tutti gli strumenti da giardinaggio. Gli utensili possiedono un manico in gomma molto mordida ed antiscivolo, così i polsi potranno essere protetti. Le cesoie sono progettate con una molla ispessita di alta qualità.

Ogni attrezzo del set è composto da una lega in alluminio, quindi non ci sarà alcun problema legato alla ruggine. Il set dispone anche di etichette per piante, un filo di fissaggio, una bottiglia spray, i guanti e anche di quattro chiodi.

Il professionale set attrezzi da giardino di Anykuu, si trova ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 32,99€. E per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, sarà garantita una consegna veloce e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.