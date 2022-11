Serra idroponica per coltivare in casa prezzo SBALORDITIVO su Amazon

Vuoi coltivare direttamente a casa tua? La serra idroponica ti permetterà di coltivare fino a 12 piante alla volta, tra verdure, frutta e fiori.

Vuoi coltivare in casa durante l’inverno? E avere il tuo piccolo giardino di piantine per poter cucinare o fare buonissimi cocktail? La serra idroponica è la risposta. Ed oggi, puoi trovare la serra idroponica intelligente di iDOO ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire. In offerta su Amazon a 103,98€.

Se vuoi acquistare la serra idroponica di iDOO ad un prezzo stracciato, con lo sconto del 26% e con il coupon di 10€, ti basterà selezionare lo sconto e poi aggiungere il prodotto al carrello. Poi al momento del pagamento finale, la serra risulterà scontata automaticamente, con tanto di coupon aggiunto.

Coltiva le piante che ami, anche in inverno direttamente da casa tua con la serra idroponica di iDOO

Non ti fermerai con la coltivazione in inverno, potrai farlo grazie a questa serra super intelligente con luci LED. Tutte le piantine che ami, anche quelle aromatiche, saranno sempre a portata di mano per usarle in cucina.

Questa piccola serra da interno è stata progettata con un sistema di circolazione dell’acqua. Quindi le tue piantine cresceranno molto più velocemente che nella terra. Potrai piantare sia erbe fresche che fiori, tutto l’anno.

Inoltre, questa serra possiede delle luci LED a 23W, le quali simulano la luce solare, promuovendo così la fotosintesi di ogni piantina. La serra potrà essere posizionata in qualsiasi zona della casa, che sia la cucina, la camera da letto o l’ufficio.

La modalità di crescita super smart potrà alimentare verdure, fiori e anche frutta. La luce si accende e si spegne in maniera del tutto automatica. Se vorrai far crescere le piante da frutto più forti, ti basterà selezionare la modalità Flower&Fruits. Sia la pompa che la ventola si accendono automaticamente, così evitano che le piante marciscano. Potrai far crescere ben 12 piante alla volta.

La serra idroponica smart di iDOO, oggi si trova ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 103,98€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.