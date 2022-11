Sensore di temperatura portatile per interni, ora ad un prezzo IMBATTIBILE

Misura la temperatura interna e l'umidità presente all'interno della tua casa, con facilità e praticità, grazie al sensore di temperatura portatile Noklead

Vorresti conoscere la temperatura di una stanza di casa tua, ma non sai come fare? E’ semplice con Noklead, sensore di temperatura portatile, che puoi spostare quando e come vuoi, per rilevare la temperatura interna. Ora, grazie al super sconto Amazon, potrai acquistarlo risparmiando la metà del prezzo di partenza, a soli 13,99€. Non lasciarti scappare questo sconto super, e corri subito ad acquistarlo.

Il sensore di temperatura portatile per interni, con display LCD da 3,34 pollici, dispone di un telaio ordinato e sottile, facile da leggere da qualsiasi angolazione e distanza. I simboli indicano le condizioni DRY, COMFORT e WET sulla base di umidità e temperatura in interni. Questo vi aiuterà a sentirsi a proprio agio grazie al tempo di regolare il termostato e le impostazioni di umidificatore o deumidificatore.

Misura la temperatura della tua casa, con questo semplice e pratico accessorio

Il termometro digitale da interno Noklead ha 3 opzioni di montaggio per il fissaggio di tavolo, parete e magneti. Flessibile da appendere, da appendere alla parete o da appoggiare, solo in ambienti interni, ideale per il monitoraggio in casa, cantina o garage. Ha risposta rapida aggiornata ogni 10 secondi e fornisce misurazioni precise, ampio campo di misurazione che misura la temperatura: -9,9 °C – 60 °C (14,2 °F – 140 °F), precisione della temperatura: ± 1 °C. Misura umidità umidità: 10% RH ~ 95% RH, precisione di umidità: ± 3%.

Il sensore di temperatura portatile è certificato CE e quindi garantisce alta qualità, affidabile e rispettoso dell’ambiente. Garantisce la salute della tua famiglia e offre una maggiore sensazione di sicurezza. Il termometro e igrometro digitale per camera ha un design compatto e intelligente, facile da usare e offre una varietà di opzioni di montaggio per soddisfare le diverse esigenze: tavolo, supporto adesivo e supporto posteriore magnetico.

Tieni sotto controllo la temperatura e l’umidità delle tue stanze, grazie al sensore di temperatura portatile Noklead, che può essere tuo al vantaggioso prezzo di 13,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.