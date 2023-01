Allontana i malintenzionati con il SENSORE di MOVIMENTO

Il sensore di movimento intelligente si attiva con una luce potente per dissuadere animali, malintenzionati, o semplicemente per aiutarti nel buio. Scopri di più.

A volte hai paura di tornare a casa di notte, perché il tuo vialetto non è ben illuminato? Hai una casa in campagna, e il buio intorno ti preoccupa per la possibile presenza di animali selvatici o malintenzionati? Oppure hai un’abitazione molto grande, e durante la notte inciampi ovunque nel lungo corridoio? Qualsiasi sia la tua esigenza, questo sensore di movimento con luce TP-LINK viene in tuo soccorso. Un’automazione intelligente per la tua casa smart, che rileva movimenti fino a una distanza di 7 metri con un angolo di 120°.

Crea spazi sicuri e confortevoli per te e la tua famiglia e preparati a vivere una nuova esperienza di gestione smart grazie alla sinergia tra i prodotti della linea Tapo e il sensore di movimento Tapo T100.

Automatizza il tuo impianto di illuminazione

Automatizza il tuo impianto di illuminazione smart abbinando Tapo T100 alle Lampadine Smart L510E, L520E, L530E e alle Strisce LED L900-5 e L920-5: smetti di rovistare al buio in cerca degli interruttori e lascia che le luci del corridoio o della camera da letto si accendano automaticamente al tuo passaggio! Installa Tapo T100 dove ne hai bisogno in modo semplice e veloce. L’adesivo ad alta tenuta e il supporto magnetico integrato permettono di posizionare il dispositivo senza preoccupazioni. Ruota il sensore per trovare l’angolazione ideale e imposta delle zone di rilevamento per evitare attivazioni accidentali da parte del tuo cucciolo.

Non attendere oltre: acquista subito approfittando del 40% di sconto il sensore di movimento TP-LINK TAPO T100 a sole 14.99€, e abbinalo alle luci per avere ancora più sicurezza.

