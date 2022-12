Sei pronto per lo switch off? Acquista il decoder DVB T2 Fenner

Cosa aspetti non rischiare di rimanere senza Tv, acquista ora su Amazon il decoder DVB T2 Fenner in offerta a soli 23,99 euro.

Il 21 dicembre ci sarà lo switch off, questo significa che per rimanere sintonizzato avrai bisogno del nuovo decoder DVB T2. Non c’è, infatti, alcun bisogno di cambiare televisore, sarà sufficiente dotarti di un piccolo dispositivo aggiuntivo che ti costerà decisamente di meno. Su Amazon è ora disponibile il decoder Fenner che grazie allo sconto del 20% puoi acquistare al prezzo di soli 23,99 euro.

Decisamente molto meglio rispetto all’acquisto di una nuova TV. Fai presto manca davvero pochissimo allo switch off, non rimanere senza i tuoi programmi preferiti.

Decoder DVB T2 Fenner: semplicità di utilizzo e sintonizzazione automatica alla prima accensione

Con il decoder DVB T2 Fenner ti limiterai semplicemente a collegarlo al tuo televisore. Non dovrai fare altro per vedere la tv, difatti la sintonizzazione è automatica e avviene direttamente alla prima accensione.

La semplicità di utilizzo è assoluta, ciò che dovrai fare è:

inserire il cavo antenna al decoder DVB T2 Fenner inserire il cavo HDMI o SCART al decoder e alla TV e infine inserire la spina nella corrente.

Attendendo solo 10 secondi partirà direttamente il timer in alto a destra e si procederà automaticamente con la ricerca e sintonizzazione dei canali. Tu non dovrai fare nulla, farà tutto da sé. Nella confezione riceverai anche il telecomando che servirà per far funzionare il decoder (e non la televisione).

In pochissimi minuti il tutto sarà correttamente installato e funzionante e potrai metterti comodo per guardare i tuoi programmi gratuiti preferiti.

Cosa aspetti non perdere altro tempo e il rischio di rimanere senza Tv, acquista ora su Amazon il decoder in offerta a soli 23,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.