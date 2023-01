Segui i consigli dell’esperta per le tue pulizie ecologiche

Crea i tuoi detersivi ecologici e scegli l'auto produzione con il kit di pulizie ecologiche di Lucia Cuffaro

Chi fa da sé fa per tre, e questo è proprio il caso di Lucia Cuffaro, che ha ideato una guida per introdurti al mondo dell’auto produzione e delle pulizie ecologiche. A soli 23,65€, grazie allo sconto Amazon, potrai acquistare tutto il kit di pulizie ecologiche, ed iniziare ad avvicinarti ad un modo di fare che rispetta l’ambiente e lo sostiene. Non perdere altro tempo, perché la natura è importante, e va preservata il più possibile.

Pulire non sarà più noioso, se sarai tu a produrre i tuoi detersivi. Diventerai un piccolo chimico, e scoprirai la bellezza di fare del bene al pianeta. Oltre a questo, saprai anche di pulire la tua casa con ingredienti naturali, e non respirerai più sostanze che possono essere nocive per l’organismo.

Il kit di pulizie ecologiche firmato Lucia Cuffaro

Nel kit, troverai un manuale fotografico di autoproduzione, un panetto di sapone di Marsiglia da 250 gr, bicarbonato di sodio 400 g, carbonato di sodio/soda da bucato 200 g, acido citrico 300 g, percarbonato di sodio 300 g.

La tua casa diventerà un laboratorio, e con il passare del tempo, tu sarai sempre più veloce e pratico nelle preparazioni. È importante prestare attenzione ai prodotti che utilizzi, sia per l’ambiente, che per la tua salute. Alcuni, a lungo andare, possono causare dei fastidi e dei problemi. Con i prodotti naturali, home made, però, non avrai questi problemi. Otterrai 15 diversi detersivi naturali, e potrai divertiti a sperimentarli dove e quando vuoi.

Così facendo, ridurrai anche gli sprechi di plastica, perché non dovrai più acquistare detersivi nei supermercati, ma creerai tu i tuoi, che conserverai come meglio credi.

Questa guida è davvero un’ottima lettura, pratica e geniale, che avvicina tutti al mondo naturale e dell’auto produzione. Non sarà così difficili creare i detersivi, e il kit è adatto a tutti, anche a chi ha poco tempo a disposizione.

Acquistalo ora, su Amazon, e risparmia sul prezzo di vendita originale. Creare, leggere, scoprire, tutto per il bene tu e dell’ambiente che ti circonda.