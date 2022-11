Sedia ergonomica ora IN SCONTO su Amazon

Inizia ad avere una postura corretta mentre lavori o studi. Acquista ora su Amazon la sedia ergonomica con lo sconto del 22%.

Una sedia ergonomica per l’ufficio, ma anche per casa, per lavorare, studiare o giocare comodi. Oggi puoi acquistarla su Amazon con lo sconto del 22% e risparmiare più di 30 euro dal prezzo iniziale.

Una sedia ergonomica regolabile, con braccioli e supporto comodissimo lombare.

Basta postura scorretta in casa o in ufficio con questa sedia ergonomica

La sedia ergonomica Amazon Brand è pensata per donarti tutto il comfort necessario quando stai seduto a lavorare, a studiare ma anche semplicemente giocare. Basta mal di schiena e collo curvo. Questa sedia è regolabile in 3 diverse posizioni, è dotata di un comodissimo poggiatesta anch’esso regolabile, la regolazione in altezza e di ben 8 centimetri. Tutto questo consente una massima personalizzazione della seduta in base alla persona che la utilizzerà.

Lo schienale di questa sedia ergonomica allevia la pressione sulla spina dorsale poiché è spesso e imbottito mentre i braccioli minimizzano lo sforzo fatto con le braccia e le spalle. Nel complesso, quindi, questa seduta offre un comfort e un sostegno davvero eccezionali. Non solo questa sedia, che è anche girevole, è costruita con materiali, quali rete e metallo, di alta qualità che offrono un’ottima prestazione di carico, mentre le rotelle silenziose e ultra scorrevoli garantiscono un movimento silenzioso e fluido. La portata massima di questa seduta è di 120 chilogrammi.

Arriverà a casa vostra dotata di opportune istruzioni dettagliate. In questo modo sarà davvero facilissimo assemblarla anche grazie al fatto che le diverse componenti sono numerate.

Inizia ad avere una postura corretta mentre lavori o studi o semplicemente stai seduto ad una scrivania, la tua schiena e non solo ti ringrazieranno. Acquista ora su Amazon la sedia ergonomica con lo sconto del 22%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.