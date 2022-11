Sedia ergonomica a un PREZZO SPECIALE con il Black Friday

Approfitta degli sconti del Black Friday su Amazon per acquistare la sedia ergonomica ZIK con il 25% di sconto.

Lavorare e studiare mantenendo la giusta postura è fondamentale per il benessere della propria salute. Per questo motivo è necessario disporre di un’opportuna seduta. Approfitta degli sconti del Black Friday su Amazon per acquistare la sedia ergonomica ZIK. Solo ora puoi usufruire dello sconto del 25% e risparmiare in questo modo ben 40 euro dal prezzo iniziale.

La sedia ergonomica ZIK è dotata di braccioli pieghevoli e di un poggiatesta oscillante. Si tratta di una poltrona girevole con supporto lombare e di altezza regolabile.

Lavorare e studiare in piena comodità con la sedia ergonomica ZIK

La sedia ergonomica ZIK è estremamente comoda. Questa poltrona da ufficio dallo schienale oscillante con braccioli reclinabili e dotata di una morbida imbottitura ti permetterà di trascorrere lunghe ore seduto senza risentire dei tipici fastidi causati da una cattiva postura. Il supporto lombare presente si adatterà perfettamente alla tua schiena e regolerà la tua postura.

Il comfort è massimo con questa sedia da ufficio ergonomica. Il piedistallo in resina anti-urto con 5 ruote di cui è dotata assicura sicurezza e stabilità. Il poggiatesta regolabile e oscillante aggiunge comodità. I braccioli sono pieghevoli con un angolo di 90° e anche il supporto lombare è regolabile per adattarlo perfettamente alla forma e ottenere in questo modo la postura più comoda. La regolazione avviene mediante una semplice maniglia a scatto.

Questa sedia è stata pensata proprio per offrire un’esperienza rilassante anche durante le ore di lavoro o studio. Inoltre il design si abbina perfettamente all’ambiente circostante e arricchisce l’arredamento già presente.

Lavorare o studiare non sarà mai stata un’esperienza tanto comoda con la sedia ergonomica ZIK. Approfitta dello sconto Black Friday del 25% su Amazon e acquistala ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.