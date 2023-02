Una pelle perfetta PER SEMPRE con MENO DI 20€

Una pelle liscia, perfetta, scintillante e priva di imperfezioni con lo Skin Scrubber MISIKI a poco più di 20€: un dispositivo elettronico che risolve per sempre i tuoi problemi estetici.

Guardarsi allo specchio e constatare di avere una pelle di seta, senza imperfezioni, senza brufolini o punti neri… è veramente un sogno! Creme, sieri e maschere aiutano, ma se stai cercando una soluzione definitiva e a lungo termine, devi assolutamente provare lo Skin Scrubber MISIKI. E’ una scrubber per la pelle del viso con ultrasuoni che effettua un peeling profondo e una pulizia accurata e professionale della pelle del viso per garantirti risultati eccezionali e una skincare da favola.

MISIKI è lo scrubber che ti aiuta a rendere la pelle liscia del viso grazie a vibrazione ed ultrasuoni, massaggio EMS e rimozione dei punti neri. La pulizia profonda avviene in 4 semplici passaggi. Il primo è la modalità pulizia ad ultrasuoni, poi la modalità pulizia profonda ed esportazione ION+ con ioni positivi, la modalità di introduzione di nutrienti e alla fine il lifting e rassodamento.

Con la sua tecnologia di vibrazione ad ultrasuoni renderai luminoso il tuo viso

Ti basterà stendere una schiuma detergente per viso prima di impostare l’apparecchio sulla modalità pulizia, tenendolo attivo per 5-10 secondi su ogni posizione. Puoi usarlo una volta al giorno per 3-5 minuti per volta spostando la testina a fessura verso il basso. Per la pulizia profonda a ioni positivi, inclina la spatola di 45° e spostala contraria alla crescita dei peli per rimuovere punti neri ed esfoliare. Puoi farlo 2-3 volte a settimana per circa 5 minuti. Tante altre funzioni interessanti ti aspettano per migliorare il tuo viso in maniera sensibile.

Ci stai ancora pensando? E’ il momento di agire: per sole 21,44€ portati a casa lo scrubber elettronico applicando il coupon che ti dà diritto al 65% di sconto sul prezzo iniziale di 32.99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.