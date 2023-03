Scrivi e disegna con comodità con la Penna per iPad in OFFERTA

Penna per iPad per scrivere e disegnare con comodità, ora scontabile di 5€ con il coupon di Amazon.

Se ti sei stufato/a di dover continuare a scrivere o disegnare con le dita, avvertendo fatica dopo sessioni di lavoro piuttosto lunghe, è ora di dire basta e procurarti un dispositivo che ti cambierà realmente la vita: la Penna per iPad, ora disponibile su Amazon a 5€ in meno, grazie al coupon temporaneo.

Migliora i tuoi disegni con la Penna per iPad

Questa Penna per iPad è compatibile con tutti i dispositivi iPad prodotti dal 2018 in poi, quindi non può essere utilizzata sui modelli più vecchi, ma neanche su iPhone o dispositivi Android o Microsoft.

È dotata di sensibilità all’inclinazione, ciò significa che, inclinandola, otterrai un tratto dello spessore desiderato.

Inoltre, si tratta di una penna molto precisa, quindi non subirai alcun ritardo o interruzione durante l’utilizzo.

Oltre a questo è particolarmente resistente e confortevole per la mano.

Supporta la tecnologia di rifiuto del palmo, quindi potrai poggiare quest’ultimo sullo schermo del tablet, senza alcun rischio di disegnare tratti indesiderati o dover indossare un guanto.

Per iniziare ad utilizzare la Penna per iPad basta accenderla attraverso il tasto sulla sommità.

Attraverso una ricarica completa, che richiede circa 90 minuti, otterrai fino a 20 ore di funzionamento continuo e 30 giorni di stand-by.

La funzione di risparmio energetico farà spegnere la Penna per iPad al trascorrere di 5 minuti di inattività.

La Penna per iPad è senz’ombra di dubbio un dispositivo immancabile per tutti coloro che svolgono quotidianamente operazioni di vario tipo sull’iPad, in particolar modo scrivere e disegnare.

Ti garantirà una comodità mai vista prima, che ti farà pentire di non averla acquistata prima!

Affrettati a comprarla oggi, prima che scada il coupon da 5€ da applicare sul prezzo di listino!

