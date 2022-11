Scrivania motorizzata IN SCONTO perfetta per smart working

Sconto del 10% per la super scrivania motorizzata di HIFIT perfetta per lo smartworking.

La scrivania motorizzata è il sogno di tutti gli smartworkers. E la scrivania motorizzata HIFIT, oggi è scontato ad un prezzo formidabile, in offerta su Amazon a 172,58€. Grazie allo sconto del 10%.

Sarà possibile acquistare il prodotto in sconto, grazie al coupon del 10%. Basterà selezionarlo e verrà automaticamente scontato al momento del pagamento finale.

Scrivania motorizzata vuol dire benessere in smart working

Grazie a questo tipo di scrivania il lavoro da casa viene affrontato in maniera diversa. Infatti, sarà possibile lavorare in benessere, con più comodità. La scrivania motorizzata HIFIT è regolaribile a seconda dell’altezza desiderata.

A differenza delle classiche scrivania, quella di HIFIT è dotata di un motore di ottima qualità. Il quale consetirà di regolare la tua scrivania a seconda dell’altezza richiesta, che deve essere compresa tra 72 e 112 cm.

Si aziona in modo semplice e silenzioso, basterà premere i tasti sopra e sotto, due freccette e il pulsante di controllo. Si tratta di un piano di lavoro di circa 120 x 60cm. Grazie a questa tecnologia sarà possibile ottenere molto spazio di movimento, per il proprio computer, tastiera, mouse e vari documenti di cui si ha bisogno durante il lavoro.

Inoltre, la scrivania motorizzata HIFIT possiede una memoria di altezza a ben tre livelli. Si può anche salvare l’altezza preferita nella modalità d’impostazione. Così, da non doverla selezionare ogni volta. Il telaio della scrivania è composto in tubo di ferro ispessito, molto robusto e durevole. I piedini sono regolabili e garantiscono un’ottima stabilità di lavoro e movimento. Una scrivania che permette di lavorare da casa in benessere e comodità.

L’ottima scrivania motorizzata del brand HIFIT è perfetta per tutti quelli che lavorano da casa. Lo smartworking sarà molto più facile e comfortevole grazie a questa tecnologia. La si può trovare in offerta su Amazon a soli 172,58€, grazie al coupon del 10%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.