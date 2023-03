Scopa elettrica Xiaomi a 100 EURO IN MENO: offerta di primavera IN SCADENZA, corri!

La promozione di Amazon termina domani quindi ordina subito l'aspirapolvere che ti svolterà la vita

Le pulizie di Primavera saranno più piacevoli e veloci che mai con questa aspirapolvere potentissima e super comoda! Parliamo della Scopa elettrica senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus, oggi in super offerta di Primavera su Amazon con uno sconto top del 33%.

L’elettrodomestico che vi svolterà la vita potrà essere tuo a soli 199 euro, quindi con un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Inoltre, procedendo all’ordine, avrete accesso ad un’ulteriore promozione che vi permetterà di attivare o estendere gratuitamente il vostro abbonamento Amazon Prime per 12 mesi, oltre ad ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it. Cosa aspettate? L’offertona è in scadenza quindi affrettatevi prima che sia troppo tardi!

Pavimenti brillanti con la Scopa elettrica senza fili Xiaomi

La Scopa elettrica senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus è l’alleato perfetto e potentissimo per le vostre pulizie di Primavera.

L’aspirazione raggiunge un massimo di 120AW così da garantire una rimozione veloce della polvere e una pulizia approfondita. La spazzola ad alta rotazione e dal largo diametro permette di pulire sia superfici morbide che dure, mentre il design anti-groviglio evita che capelli o peli di animali domestici rimangano incastrati nelle setole.

Il dispositivo supporta tre modalità di pulizia tra cui scegliere in base alle proprie necessità e alla zona da pulire: eco, standard e potente. In più il sistema di separazione ciclonica e la filtrazione a 5 passaggi garantiscono un’efficiente separazione della polvere e l’aspirazione anche delle particelle piccole per un risultato impeccabile.

La batteria integrata ad alta capacità da 2500mAh garantisce un’autonomia di 60 minuti: in questo modo l’aspirapolvere potrà essere utilizzata per pulire case anche molto ampie senza nessun rischio di rimanere a corto di energia.

Oggi la Scopa elettrica senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus è in super offerta di Primavera su Amazon con uno sconto top del 33%, quindi a soli 199 euro. Corri ad acquistarla, la promozione è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.