Scopa elettrica e aspirabriciole 2 in 1: l’elettrodomestico dei vostri sogni IN SUPER OFFERTA

Con il dispositivo multifunzionale sarà facilissimo pulire anche gli angoli e le fessure più remote

Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani bisogna fare i salti mortali per tenere pulita casa. Ad aiutarci c’è la Scopa elettrica senza fili 2 in 1 marcata Hisense, oggi disponibile in promozione su Amazon con uno sconto eccezionale del 18%.

Il prezioso elettrodomestico, potente e multifunzionale, è acquistabile a soli 129,99 euro quindi con un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna entro domani stesso attivando i servizi Prime. In più il pagamento può essere effettuato in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Che volete di più? Affrettatevi e approfittate dell’offerta bomba sul miglior alleato possibile nelle pulizie di casa!

Scopa elettrica senza fili 2 in 1 Hisense: doppia funzionalità per una casa splendente

La Scopa elettrica senza fili 2 in 1 Hisense renderà le pulizie in casa un gioco da ragazzi grazie alla sua potenza e alla sua doppia funzionalità.

Il dispositivo garantisce fino a 45 minuti di autonomia ed è dotato di un’elevata potenza di aspirazione su 2 livelli grazie alla spazzola motorizzata e al motore alimentato da una batteria al litio a 6 celle. Attraverso il supporto di ricarica a muro, sarà possibile appendere l’aspirapolvere durante la ricarica così da evitare inutile ingombro in casa.

L’elettrodomestico è dotato di luci frontali LED sulla spazzola a livello del pavimento per individuare più facilmente lo sporco a terra ed avere un’azione di aspirazione mirata. Non ha sacco ma un filtro a elevato potere filtrante che è lavabile in acqua per avere sempre la migliori prestazioni nel tempo.

La potente scopa è convertibile in un attimo in un aspirabriciole e, installando la spazzola per le fessure e quella a bocchetta, sarà facilissimo aspirare anche negli angoli più remoti e ogni tipo di superficie che sia pavimento, divano, tappezzeria auto e così via.

La Scopa elettrica senza fili 2 in 1 Hisense, quindi, vi permetterà di pulire tutta casa in un batter d’occhio e senza fatica. Ad oggi è disponibile in promozione su Amazon con uno sconto eccezionale del 18%, con spedizione gratuita e pagamento da poter effettuare anche in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.