Scopa elettrica DeLonghi, OTTIMO PREZZO su Amazon

Acquista ora su Amazon con il 38% di sconto la scopa elettrica DeLonghi. Può essere anche un'ottima idea regalo per esempio per un amico che si è trasferito da poco.

Una scopa elettrica senza sacco, dotata di spazzola per la pulizia del parquet, con regolazione elettronica della potenza, filtro Hepa, sistema EasyClean e impugnatura ergonomica esiste davvero? Sì, è la scopa elettrica DeLonghi, ora disponibile su Amazon con il 38% di sconto.

Il valore di questa scopa super accessoriata è di 159,99 euro ma grazie allo sconto Amazon puoi acquistarla spendendo solo 99 euro.

La scopa elettrica DeLonghi renderà le pulizie domestiche una vera passeggiata

Con una potenza di 1500 W la scopa elettrica DeLonghi ti darà il massimo della praticità mentre farai le pulizie di casa. Specializzata nella pulizia sia di pavimenti duri che superfici in legno, grazie all’apposita spazzola per parquet, rimuoverai polvere e sporco in ogni situazione.

Dotata di 3 livelli di potenza e una spazzola regolabile per un’aspirazione ottimale in ogni situazione è possibile regolare la potenza della scopa elettrica a seconda delle specifiche esigenze. Questa presenta poi il filtro HEPA, con il 99,98% di efficacia contro le particelle di polvere, con cui la scopa evita le riemissione della polvere una volta aspirata, per un pulito completo ed efficace.

La scopa elettrica DeLonghi è priva di sacco e grazie al sistema Easy Clean è possibile, infatti, svuotare la tanica, in cui si accumula lo sporco aspirato, in modo veloce e pulito. La capacità della tanica è pari a 1 litro, questo consente un utilizzo prolungato senza la necessità di svuotarla frequentemente. Questo anche perché la scopa elettrica è dotata di un indicatore lampeggiante che segnala quando la tanica è piena oppure se ci sono anomalie di funzionamento. Infine l’impugnatura ergonomica, e quindi la maggiore maneggevolezza della scopa, renderà meno pesanti le operazioni di pulizia.

Acquista ora su Amazon con il 38% di sconto la scopa elettrica DeLonghi. Può essere anche un’ottima idea regalo per esempio per un amico che si è trasferito da poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.