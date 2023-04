Scooter Elettrico SMOOSAT, OFFERTONA su Amazon!

Solo su Amazon potrai trovai trovare lo Scooter Elettrico SMOOSAT ad un prezzo da favola. Non farti sfuggire questa splendida occasione!

Sei alla ricerca di un monopattino elettrico che sia alla portata di un ragazzo o di un bambino? Ovviamente si trovano sul mercato, soprattutto on line vari articoli, ma oggi vogliamo proporvi qualcosa di veramente eccezionale. Stiamo parlando del nuovissimo Scooter Elettrico SMOOSAT E9 PRO, adatto per bambini, ragazzi e persone non troppo pesanti. Oggi potrai acquistarlo su Amazon ad un prezzo speciale di € 192,97, beneficiando di un super coupon sconto pari ad € 30,00.

SUPER PREZZO SU AMAZON PER SCOOTER ELETTRICO SMOOSAT!

Il nuovo Scooter Elettrico SMOOSAT è adatto per tutte le persone, soprattutto bambini dagli 8 anni in avanti, fino ad un peso di 60 kg. Le dimensioni sono 81,5 x 37,1 x 95 cm. ed il peso totale è di circa 6,5 kg. ed il telaio è composto in alluminio, che garantisce resistenza ma anche estrema leggerezza. Sono presenti luci a LED arcobaleno con una bella e dinamica. La barra luminosa, oltre ad avere uno splendido effetto estetico, soprattutto per i più piccoli, è anche importante per rendere evidente a chiunque la presenza del veicolo, soprattutto nella circolazione stradale.

Per quanto concerne la velocità, è sufficiente premere brevemente il pulsante di accensione ed è possibile scegliere la velocità massima di 8 km/h, 12.8 km/h o 16 km/h.La bassa velocità sicura è adatta per i principianti. Le alte velocità per gli utenti più esperti. Il display a LED mostra chiaramente il livello della batteria tenendoti informato sullo stato del veicolo.

Lo scooter presenta la caratteristica di poter variare l’altezza del manubrio. 71 cm/ 81 cm / 91 cm in base all’altezza del bambino. Il design è adatto per un bambino o comunque una persona sotto i 60 kg. di peso. Il motore è anti avvio accidentale! Si avvia infatti solo quando la velocità raggiunge i 4.8km/h , e le ruote antiscivolo in gomma rinforzata e i freni del parafango posteriore forniscono un freno sicuro e veloce.

Alimentato da un motore brushless da 130 W e una batteria ricaricabile da 54 Wh, rivaleggia con qualsiasi scooter sul mercato. Lo scooter elettrico per bambini può viaggiare per 8 km con una carica completa e dura per 40-60 minuti di utilizzo, rendendo la guida più divertente.

Non perdere altro tempo, se sei alla ricerca di uno monopattino elettrico sicuro per tuo figlio, questo è l’articolo giusto per te! Oggi, solo su Amazon avrai a disposizione una offerta imperdibile grazie al super coupon sconto potrai acquistarlo a soli € 192,97! E’ possibile anche l’acquisto a comode rate grazie al servizio Cofidis disponibile per questo articolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.