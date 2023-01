Sconto scoppiettante per l’invenzione Ariete

Da oggi in poi, i pop corn non saranno più gli alleati della linea, grazie ad Ariete e alla sua macchina per pop corn gustosi e con pochi grassi

Cos’è che non può mancare, quando si guarda un bel film? I pop corn, ovviamente. Per avere a casa dei pop corn come al cinema, acquista Ariete 2957 Pop Corn Xl Party Time. Su Amazon, con uno sconto aggiuntivo, ti costerà solo 56,25€.

Se invece vuoi risparmiare ancora di più, Amazon ti propone l’acquisto di Ariete per pop corn usato. Il dispositivo è come nuovo, in ottime condizioni, e lo pagheresti solamente 54,55€. Scegli il prodotto che fa per te, e ricorda che, in entrambi i casi, l’offerta Amazon è davvero imbattibile, e che questi prezzi sono da prendere al volo.

Macchina per pop corno Ariete: it’s Party Time

È risaputo che i pop corn confezionati non sono il ritratto della genuinità. Conservanti, troppo sale e condimenti vari, fanno sì che il nostro organismo ne risenta. Se, però, non puoi fare a meno di queste amabili patatine di mais, acquista la macchina per pop corn Ariete, che ti permette di cucinarle con poche calorie, ma con tanto gusto.

Con Party Time, preparerai i tuoi pop corn con pochi grassi, ma ricchi di potassio, fosforo, magnesio, e vitamine. Mangiarli sarà un vero piacere per il palato, e per la salute. In soli 2 minuti, riesce a scoppiare 60 gr di mais. Leggerezza e gusto si uniscono in uno snack unico, amato da grandi e piccini. I pop corn sono gli amici fedeli da tenere con sé davanti alla TV. Uno tira l’altro, e con Ariete Party Time, non dovrai preoccuparti della linea.

La cottura ad aria calda farà sì che il mais non venga fritto in ingredienti grassi, ma si limiterà a scoppiare. La ciotola estraibile ti permette di portare ovunque vuoi i tuoi pop corn. La macchina Ariete è efficiente, ma anche bella e divertente da vedere. Il suo design ricorda le macchine per pop corn che ci sono al cinema, e la mega ciotola a strisce bianche e rosse dona quel tocco di american style.

Acquista su Amazon Ariete Party Time, ed organizza delle serate in compagnia dei tuoi amici. Scegli un bel film, o una serie tv, mettetevi comodi, e gustate i pop corn scoppiettanti, semplici ma appetitosi.