SCONTO PAZZO DEL 71% sul Ferro da stiro ROWENTA: ancora POCHISSIMI a disposizione

Sfrutta il prima possibile l'offertona Amazon per avere l'elettrodomestico top di gamma a soli 38 euro

In un batter d’occhio le vostre camicie saranno impeccabili e senza mai una grinza utilizzando questo gioiellino in super promozione. Parliamo del Ferro da stiro a vapore marcato Rowenta, ancora per poco disponibile su Amazon in offerta eccezionale con uno sconto assurdo del 71%.

Potrete acquistare l’elettrodomestico top di gamma nel suo settore a soli 38 euro, risparmiando quasi 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e, per averlo direttamente a casa vostra già domani, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime. La promozione è limitata quindi non c’è da perdere tempo!

Ferro da stiro a vapore Rowenta: prestazioni altissime e stiratura impeccabile

Grazie alle sue elevate prestazioni, il Ferro da stiro a vapore marcato Rowenta è adatto ad ogni esigenza e garantisce un’esperienza di stiratura pratica ed efficiente giorno dopo giorno.

È dotato di una punta di precisione e un’erogazione continua di vapore a 40 g al minuto per rimuovere ogni piega, anche nei punti più difficili. La potenza da 2500 W e il potente colpo vapore da 160 g al minuto permettono di eliminare anche le grinze più ostinate e le sgualciture dai tessuti spessi.

La piastra antigraffio in acciaio inox è dotata dell’esclusiva tecnologia brevettata Microsteam 300 con oltre 300 micro-fori, che offre una diffusione del vapore ottimale per una maggiore efficienza e una stiratura più agevole. In più è possibile utilizzare il ferro anche in posizione verticale: questa modalità di stiratura è ottima per i vestiti delicati e per rimuovere le sgualciture dai completi o da altri capi appesi, incluse le tende.

La modalità di utilizzo è comodissima con l’impugnatura ergonomica che permette una stiratura facile e scorrevole su ogni tessuto. I risultati sono sempre perfetti anche grazie alla funzione antigoccia che evita le macchie di acqua sul tessuto, anche quando si stira a bassa temperatura.

Ad oggi il Ferro da stiro a vapore marcato Rowenta è disponibile su Amazon in offerta eccezionale con uno sconto assurdo del 71%. Potrà essere vostro a soli 38 euro, non fatevelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.