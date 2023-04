SCONTO PAZZO DEL 40% sulla Smart TV Hisense da 50 pollici

La televisione smart in mega offerta offre una serie di specifiche tecniche che ti garantiranno un'esperienza di visione senza precedenti.

Trasforma il salotto di casa in una piccola sala cinematografica con questa fantastica Smart TV Hisense da 50 pollici in offerta su Amazon a soli 359,99€!

Grazie ad un incredibile sconto del 40%, potrai goderti i tuoi film preferiti proprio come se fossi al cinema. Cogli al volo la tua chance di ottenere un prodotto di alta qualità ad un prezzo imbattibile: i dispositivi stanno andando a ruba quindi ti conviene fare subito il tuo ordine!

Smart TV Hisense: un piccolo cinema direttamente nel tuo salotto

La Smart TV Hisense da 50 pollici (modello B0B12HKKGH) offre una serie di specifiche tecniche che ti garantiranno un’esperienza di visione senza precedenti.

Dotata di una risoluzione 4K Ultra HD, questa TV ti permette di godere di immagini nitide e dettagliate, grazie ai suoi 8,3 milioni di pixel. Il potente processore Quad-Core assicura un’ottima fluidità nelle immagini e una rapida navigazione tra le app, mentre la tecnologia HDR (High Dynamic Range) migliora il contrasto e la gamma cromatica, offrendo neri profondi e colori vivaci.

Il sistema operativo VIDAA U4.0 ti offre un’interfaccia utente semplice e intuitiva, con accesso immediato ai tuoi servizi di streaming preferiti come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e molto altro. Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth integrata, potrai collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi e trasmettere contenuti in streaming senza problemi. Inoltre, con la funzione Anyview Cast, potrai condividere lo schermo del tuo smartphone o tablet direttamente sulla TV.

La Smart TV Hisense è anche dotata di una vasta gamma di porte di connessione, tra cui 3 ingressi HDMI 2.0, 2 porte USB, una porta Ethernet e una presa per cuffie, consentendoti di collegare tutti i tuoi dispositivi con estrema facilità.

Con tutte queste fantastiche specifiche tecniche e la qualità che solo Hisense può offrire, non rimarrai deluso. Ad oggi la Smart TV Hisense da 50 pollici è disponibile su Amazon con uno conto bomba del 40%, quindi a soli 359,99€. Preparati a immergerti in un mondo di intrattenimento in alta definizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.