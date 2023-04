SCONTO PAZZESCO sulla Friggitrice ad aria Xiaomi: corri su Amazon!

Solo per oggi il prezioso elettrodomestico da cucina è disponibile ad un prezzo mai visto

Anche se siete a dieta potrete gustare tutte le patatine fritte che volete sfruttando una delle migliori friggitrici ad aria al momento presenti sul mercato. Si tratta della Xiaomi Mi Smart Air Fryer, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 29%.

Potrete acquistare il prezioso elettrodomestico da cucina a soli 84 euro, anziché 119 euro. La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba quindi approfittatene il prima possibile!

Friggitrice ad aria Xiaomi: come utilizzare il prezioso elettrodomestico da cucina

La Friggitrice ad aria marcata Xiaomi è un alleato validissimo in cucina che vi permetterà di godere di piatti deliziosi ma con un basso contenuto di grassi.

La circolazione ad alta velocità della corrente di calore assicura che il cibo venga riscaldato in modo uniforme, creando uno strato esterno croccante e mantenendo morbido l’interno. La temperatura può essere regolata tra 40 ℃ e 200 ℃ e, inoltre, sfruttando la configurazione della ventola a doppia velocità il dispositivo può anche scongelare prodotti ed essiccare la frutta.

La potenza di riscaldamento di 1500 W consente un rapido aumento della temperatura e una distribuzione più equilibrata del calore all’interno della friggitrice: in questo modo si accorciano i tempi di cottura garantendo anche un forte risparmio energetico.

Con l’elettrodomestico sarà possibile cucinare tutte le pietanze che volete in un batter d’occhio. Sfruttando il riscaldamento continuo più lungo in combinazione con una gamma temperata più ampia, potrete preparare patatine, piatti a base di carne e pesce, yogurt per tutta la famiglia e snack di ogni tipo.

Ad oggi la Xiaomi Mi Smart Air Fryer è in mega offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 29%. Il prezioso elettrodomestico da cucina è disponibile a soli 84 euro, anziché 119 euro, compresa spedizione gratuita. Approfitatte della promozione il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.