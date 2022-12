SCONTO PAZZESCO sul Trapano avvitatore a percussione, l’alleato top nel fai-da-te

L'apparecchio potente e robusto è un vero e proprio utensile tuttofare da usare in ogni lavoro domestico

Gli appassionati del fai-da-te non possono fare a meno del Trapano avvitatore a percussione marcato Einhell, oggi disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 39%.

L’attrezzo top di gamma può essere acquistato a soli 134,90 euro, con uno sconto di più di 80 euro sul prezzo di base. La spedizione è gratuita con consegna presso i punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Trapano avvitatore a percussione marcato Einhell: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Trapano avvitatore a percussione marcato Einhell è un apparecchio robusto e potente che fa parte della famiglia Power X-Change quindi offre tutti i vantaggi delle batterie agli ioni di litio combinabili ad alte prestazioni.

È dotato di un motore elettrico senza spazzole, molto più efficiente e potente rispetto ai motori elettrici convenzionali. L’attrezzo è un vero utensile tuttofare: può avvitare, forare, tassellare e, grazie alla funzione di foratura con percussione, può lavorare anche sui materiali più resistenti.

Il mandrino in metallo con sistema di blocco garantisce un fissaggio sicuro della punta, che può essere sostituita senza sforzo. L’impugnatura antiscivolo, invece, limita le sollecitazioni sulle articolazioni per lavorare con comodità. In più l’attrezzo è dotato di luce LED che può illuminare la zona di lavoro anche in condizioni di scarsa visibilità come in costruzioni grezze, fogliame o zone difficilmente accessibili.

Il pacchetto in promozione comprende due batterie Power X-Change da 2,0 Ah e un caricabatteria rapido. Nella valigetta fornita per riporre e trasportare con facilità il kit è incluso anche un pratico gancio per fissare l’apparecchio alla cintura e averlo sempre a portata di mano.

Il Trapano avvitatore a percussione marcato Einhell oggi è disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto pazzesco del 39%. L’attrezzo top di gamma può essere acquistato a soli 134,90 euro con spedizione gratuita e prezzo rateizzabile: approfittate della promozione per avere un utensile utilissimo sia nei lavori di manutenzione che nel fai-da-te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.