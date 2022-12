SCONTO PAZZESCO DEL 63% sullo Spazzolino elettrico Oral-B, il regalo perfetto per tutta la famiglia!

Rimuove fino al 100% di placca in più e garantisce denti sani e bianchi già dal primo utilizzo

L’alleato migliore per la vostra igiene orale è sicuramente lo Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4, ad oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto eccezionale del 63%.

Il kit Black Special Edition è, quindi, acquistabile a soli 49,99 euro con un risparmio di ben 85 euro sul prezzo base. La consegna dell’articolo, ottimo come idea regalo per amici o parenti, è prevista entro Natale ma se volete una spedizione più rapida vi consigliamo di attivare un abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, successivamente il rinnovo è automatico a 4,99 euro mensili.

Denti sani e bianchissimi con lo Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4

Lo Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 è ideale per l’igiene orale di tutta la famiglia in quanto garantisce denti sani, puliti e più bianchi già dai primi utilizzi quotidiani.

Il dispositivo rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, per delle gengive sane. Agisce anche sulle macchie superficiali eliminandole totalmente per un sorriso bianco sin dal primo giorno. In più, grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione, riduce la velocità di spazzolamento e avvisa quando si sta spazzolando in modo troppo aggressivo, aiutando a proteggere le gengive più delicate.

È munito di un manico elegante ed ergonomico che perfeziona la tecnica di utilizzo ed, in più, è possibile collegarlo all’app Oral-B scaricabile sullo smartphone così da avere suggerimenti in tempo reale e migliorare la propria routine quotidiana inerente alla pulizia dei denti.

Possono essere impostate tre modalità di spazzolamento tra cui Pulizia quotidiana, Sbiancante e Denti sensibili e la batteria del dispositivo dura oltre due settimane con una sola ricarica. Il kit in promozione comprende un manico con caricatore, due testine e una custodia da viaggio.

Ad oggi lo Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 è in offerta speciale su Amazon con uno sconto eccezionale del 63%. Se a Natale volete fare un regalo utilissimo e super efficiente, non fatevi scappare questa occasione!

