SCONTO PAZZESCO DEL 56% sulla Piastra lisciante da regalare ad amiche e colleghe

Il rivestimento ad alta concentrazione ceramica garantisce in pochi secondi risultati perfetti e a lunga durata

Capelli sempre lisci, morbidi e lucenti con la Piastra Lisciante marcata BaByliss! È l’idea regalo perfetta per amiche e colleghe ed oggi è in offerta speciale su Amazon con uno sconto incredibile del 56%.

Potrete acquistare l’articolo a soli 61,99 euro, risparmiando quasi 80 euro sul prezzo di base. La spedizione è gratuita ed assicurata entro Natale, ma se volete velocizzare la consegna vi consigliamo di attivare un abbonamento Amazon Prime. I primi 30 giorni di prova sono completamente gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a 4,99 euro al mese.

Piastra Lisciante 2 in 1 BaByliss: capelli lisci e sani in poche mosse

La piastra lisciante a vapore Steam Pure marcata BaByliss garantisce un trattamento speciale ai capelli spessi o mossi grazie ai micro-vapori che penetrano immediatamente nella struttura del capello. In questo modo la chioma risulta profondamente idratata e levigata con la massima cura.

Il dispositivo è dotato di piastre larghe 39 mm con pettini integrati per lisciare districando la ciocca dalla prima passata. Il rivestimento in Diamond Ceramic ad alta concentrazione ceramica garantisce risultati perfetti a lunga durata in pochi secondi, ed inoltre il design curvo in metallo della parte esterna permette di realizzare anche look mossi.

L’utilizzo è molto semplice grazie ai pulsanti di regolazione della temperatura e all’illuminazione a LED. Per una stiratura perfetta le temperature da scegliere sono variabili in base alla tipologia del capello: capelli fini, scoloriti, danneggiati o secchi: 150°C – 170°C; capelli normali, colorati o mossi: 170°C – 210°C; capelli spessi e difficili da gestire: 210 ° C – 230 ° C.

Ad oggi la Piastra Lisciante marcata BaByliss è in offerta speciale su Amazon con uno sconto incredibile del 56%. Potrete acquistare l’articolo a soli 61,99 euro e la spedizione è completamente gratuita. Inoltre, in caso di guasto, il prodotto possiede una garanzia di 3 anni che prevede l’immediata sostituzione dell’articolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.