SCONTO PAZZESCO DEL 53% sullo Sbattitore elettrico Moulinex

Il regalo perfetto per le donne di casa e tutti gli appassionati di cucina

Ancora non sapete cosa regalare a Natale alle vostre donne di casa? Vi consigliamo lo Sbattitore elettrico targato Moulinex, un alleato perfetto in cucina. Ad oggi su Amazon è disponibile con uno sconto pazzesco del 53% quindi al prezzo di 34,99 euro, anziché 74,90 euro.

La spedizione è completamente gratuita e garantita entro il 23 dicembre. Se, invece, volete una consegna più veloce basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è gratuito a soli 4,99 euro al mese.

Sbattitore elettrico Moulinex: tutte le funzionalità dell’elettrodomestico

Lo sbattitore Moulinex è progettato per soddisfare ogni esigenza in cucina, dalle preparazioni di impasti leggeri a quelli più pesanti e impegnativi.

Il motore potente da 500 W assicura risultati impeccabili, che si tratti di una panna montata perfetta o una pasta per pizza eccezionale. È dotato di 5 velocità selezionabili e un’impostazione Turbo: in questo modo l’utilizzo è personalizzabile per la creazione di una vasta gamma di ricette.

Grazie alle fruste ad elevate prestazioni in acciaio inox è possibile mescolare, sbattere e montare come uno chef professionista e preparare albumi eccellenti, panna montata, impasto per torte, maionese e tante altre basi e creme. I ganci in acciaio inox, d’altra parte, garantiscono la preparazione di impasti più pesanti come quelli da brioche, pane, pasta per pizza e molto altro.

L’elettrodomestico è munito anche di un recipiente indipendente auto-rotante da 2,5 litri per sbattere in modo facile e senza l’uso delle mani. Insomma, si tratta di un alleato prezioso in cucina che renderà facile e veloce la preparazione di qualsiasi impasto.

Se volete stupire mamme, nonne o fidanzate, approfittate dell’offerta Amazon sullo Sbattitore elettrico targato Moulinex. Ad oggi su Amazon è disponibile con uno sconto pazzesco del 53% quindi al prezzo di 34,99 euro, anziché 74,90 euro. La spedizione è gratuita e la consegna è garantita entro il 23 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.