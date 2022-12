SCONTO IMPERDIBILE sul Peso regolabile: 15 attrezzi in 1 per un allenamento top!

Grazie alla disponibilità di piastre diverse è possibile eseguire esercizi di tutti i tipi, dagli affondi ai sollevamenti

Se il proposito del nuovo anno è quello di tornare in forma e ritrovare il tono muscolare, vi consigliamo questo Peso regolabile marcato Bowflex. Ad oggi su Amazon è in super promozione con uno sconto del 29%.

L’articolo è disponibile a soli 189,90 euro, ed è possibile anche effettuare il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out. Con l’acquisto si ha accesso anche ad un’ulteriore promozione con la quale si può attivare o estendere gratuitamente il proprio abbonamento Amazon Prime per un anno e ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it.

Peso regolabile Bowflex: 15 attrezzi in 1

Il Peso regolabile Bowflex permette di bilanciare il carico dell’allenamento a proprio piacimento e secondo le proprie esigenze sfruttando un unico strumento.

Un solo manubrio a carico variabile sostituisce ben 15 manubri di peso diverso risparmiando spazio e assicurando maggiore ordine in casa o in palestra. Il manubrio di base ha misure di 40 x 20 x 23 cm ed è dotato di impugnatura antiscivolo ergonomica di alta qualità.

I pesi da poter aggiungere vanno dai 2 ai 24 chili: si tratta di piastre metalliche rivestite con plastica di qualità per consentire un allenamento silenzioso, evitando il rumore causato dal contatto metallico tipico dei manubri convenzionali. Grazie a questa ampia disponibilità di pesi variabili è possibile eseguire allenamenti molto diversificati: dagli esercizi duri come le scrollate e gli affondi, a quelli più leggeri come curl e sollevamenti.

In più, con l’acquisto del prodotto si ha diritto a 12 mesi di accesso gratuito alla App JRNY che offre video (in lingua inglese) con esercizi di forza, di core, di yoga e di pilates da fare con o senza mesi. Ricordate che l’app è compatibile con Apple iOS 14.0 o versioni successive e Android 7.1 o versioni successive.

