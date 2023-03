SCONTO GHIOTTO con le OFFERTE di PRIMAVERA Amazon: bollitore smart Xiaomi Mi con 20€ in meno!

Le offerte di primavera sono nell'aria: approfitta dello sconto del 29% sul bollitore smart Xiaomi Mi, solo su Amazon.

Le offerte di primavera Amazon sono iniziate, e gli sconti sono uno più ghiotto dell’altro. Come quello applicato su questo bollitore smart Xiaomi Mi. Puoi risparmiare il 29%, ovvero ben 20€, e acquistarlo a soli 49,99€. Ordinalo subito, prima che l’offerta termini.

Approfitta ora dello sconto, e anche della consegna gratuita, e più veloce con Prime. Riceverai subito il prodotto a casa, e potrai iniziare a sperimentarlo nella tua cucina. È anche un regalo perfetto per chi è alla ricerca di un bollitore efficiente, autonomo e pratico.

Bollitore smart Xiaomi Mi, per una bollitura dell’acqua più intelligente

Non perdere le fantastiche funzioni di questo bollitore intelligente, e migliora la tua cucina, iniziando dalle piccole cose. Grazie al tasto “keep-warm“, potrai riscaldare l’acqua alla temperatura da te impostata, e mantenerla costantemente così, senza necessità di scaldarla ancora una volta. Inoltre, quando la temperatura dell’acqua si abbassa, viene abilitato il riscladamento a bassa potenza, che permette di mantenere l’acqua calda, il tutto senza rumore di sottofondo, così da non disturbare chi è attorno a te. Insomma, questo bollitore Xiaomi è sia intelligente che silenzioso, e ora anche economico, grazie all’offerta Amazon.

Ma non solo, perché questo dispositivo è anche sicuro. Infatti, quando l’acqua raggiunge la temperatura di ebollizione, o quando non c’è presenza di liquidi, si spegne in automatico. Eviterai, così, un inutile surriscaldamento, che potrebbe provocare danni. Ma sai perché il bollitore Xiaomi Mi può definirsi davvero smart? Perché puoi controllarlo anche da remoto, tramite l’app Xiaomi Home, o Mi Home. La temperatura può essere impostata tra i 40° e i 90°C per mantenere la tua acqua calda fino a 12 ore. Così, anche se sei fuori casa, puoi impostare la temperatura, azionare il bollitore, e concederti una tazza di tè caldo, al tuo ritorno.

Non ti resta che correre su Amazon, e prendere al volo lo sconto del 29% che il sito ti offre. Unisci intelligenza e convenienza, e ottieni il bollitore Xiaomi Mi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.