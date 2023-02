SCONTO FOLLE: notebook HP a soli 229 euro su Amazon

Con un prezzo così basso ti assicuri un pc dalle prestazioni davvero ottime. Perciò affrettati acquista subito su Amazon il notebook HP in super offerta.

Vuoi un pc dalla buone prestazioni ma il tuo budget è davvero risicato? Non disperare perché abbiamo scovato per te una grande occasione. Oggi puoi acquistare su Amazon il notebook HP 15s-fq0008sl spendendo solamente 229 euro grazie ad uno sconto pazzesco e limitato.

Notebook HP: display da 15,6 pollici Full HD, Windows 11, processore Intel Celeron N4120 e 4GB di RAM

Il processore di questo notebook HP è Intel Celeron N4120 con una velocità fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache L2, dual core, adatto per creare, studiare, gestire email, navigare, lavorare e fare tutto ciò che vuoi.

Per quanto riguarda la memoria hai a disposizione 4GB di RAM da 2400mhz (1 x 4GB), integrata e non espandibile, per un avvio istantaneo è equipaggiato con un SSD SATA 3 M.2 da 128 GB e 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi. Dispone di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 X 1080p) e diagonale da 39,6 cm, antiriflesso, Micro-Edge, 220 Nits di luminosità, volume colore 45% NTSC. Questo notebook HP ha un autonomia fino a 10 ore e 15 minuti, perciò utilissimo per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Ma non finisce qui perché grazie alla ricarica rapida HP Fast Charge in soli 45 minuti la batteria si potrà ricaricare di circa il 50%.

