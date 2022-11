Moulinex Cookeo alla META’ del prezzo: SCONTO FOLLE

Moulinex Cookeo è il robot da cucina più famoso di casa Moulinex, che oggi può essere tuo su Amazon con il 53% di sconto per un prezzo davvero mai visto. Scopri di più.

Un compatto e funzionale robot intelligente che cucina per te: non è un sogno, è il multicooker Moulinex Cookeo – un alleato formidabile per non rinunciare a gustose ricette ogni volta che vuoi. Oggi Amazon lo propone ad un prezzo veramente imperdibile: solo 143,51€ contro le normali 304.99€, grazie ad uno sconto del 53% già presente nella pagina prodotto. Il perfetto regalo di Natale per un risparmio notevole, che ti farà conoscere da vicino tutte le funzionalità di Moulinex Cookeo. Dotato di un super pannello di controllo intuitivo e intelligente e quattro menù fra i quali scegliere. Ti basterà scegliere la ricetta preferita e seguire le istruzioni inserendo gli ingredienti, e… avrai pranzo e cena pronte in un attimo.

Moulinex Cookeo ha 6 modalità di cottura, per accontentare davvero tutti i gusti. Può cucinare a vapore, a pressione, o in maniera classica seguendo 3 livelli di temperatura. Ebbene sì, il robot da cucina intelligente della Mouliex non si limita a cuocere, ma può anche stufare e rosolare, nonché riscaldare le tue pietanze tenendole al caldo a cottura ultimata, fino a quando non sarai pronto per assaporarle.

Il robot è anche una pentola a pressione veloce

Moulinex Cookeo ti permette di eseguire una cottura a pressione veloce, grazie ai suoi 1600W che ti faranno gustare preziosi e gustosi manicaretti in pochi minuti. Il computer interno ti farà visualizzare sullo schermo ben 150 ricette pre-impostate, ma nulla ti vieta di sbizzarrirti con la fantasia e provare tutto ciò che ti piace grazie a Moulinex Cookeo.

Uno sconto pazzo del 53% e un prezzo finito di sole 143,51€ per un regalo che stupirà chiunque lo riceva: acquista oggi su Amazon l’imperdibile Moulinex CE851A Cookeo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.