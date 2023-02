SCONTO ESAGERATO per questo smartwatch unisex

Lo smartwatch unisex ad un prezzo da capogiro, solo su Amazon: doppio risparmio, con sconto e coupon da applicare con un click

Non c’è di meglio di avere al polso un vero assistente digitale come questo smartwatch unisex FeipuQu, ora in offerta su Amazon a soli 30,99€. Ma lo sconto non finisce qui, infatti il risparmio è incrementato del 10%, con un coupon da spuntare al momento dell’acquisto.

Lo smartwatch è compatibile con iOS 9.0 o successivo/Android OS 5.0 o successivo e Bluetooth 4.0. Un orologio intelligente, innovativo, che conquisterà il cuore di uomini e donne. Con lui al polso, niente passerà più inosservato. Dal tracciamento della frequenza cardiaca, all’ossigeno nel sangue, alla pressione sanguigna e alla temperatura corporea per 24 ore, tutti i dati verranno registrati sull’APP.

Smartwatch unisex, da tenere al polso in ogni momento della giornata

Non solo durante il giorno, ma anche durante la notte, perché questo smartwatch è in grado di regolare il benessere del tuo sonno, analizzando la qualità del sonno attraverso il sonno profondo e il sonno leggero.

Non solo assistente digitale per ciò che riguarda la salute, ma anche mini agenda elettronica: questo orologio non ti fa perdere nemmeno una notifica, un messaggio, una chiamata. Puoi attingere alle informazione metereologiche, alle ultime notizie del giorno, puoi impostare sveglia e/o promemoria.

E’ lo smartwatch perfetto per chi ama fare sport, perché supporta 24 modalità di movimento, ed è anche impermeabile, quindi perfetto per gli sport acquatici. Un vero atleta, ma anche una persona che tiene all’organizzazione e alla precisione, non può lasciarsi sfuggire questo prodotto.

Riceverai due cinturini, uno nero e uno rosa, per poterlo abbinare ai tuoi outfit e portarlo sempre con te. In stand-by, la batteria dura ben 15 giorni, mentre con un uso normale arriva fino a 7 giorni, il che è davvero ottimo per un articolo del genere.

Non perdere questa doppia possibilità di risparmio, ed acquista lo smartwatch unisex con quasi il 50% di sconto. Un metà prezzo da prendere al volo! Corri su Amazon, e fatti un regalo. E’ un prodotto perfetto anche come idea regalo per la festa del papà, perché è un dono ben accetto a qualunque età.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.