SCONTO DI 70 EURO sulla Scrivania motorizzata ideale per lo smartworking

Ecco la postazione ideale che assicura il massimo comfort a chi lavora al pc

Lavorate in smartworking e avete bisogno di una postazione ideale che vi assicuri anche a casa comodità e comfort? La Scrivania motorizzata marcata FLEXISPOT è il prodotto che fa per voi! Ad oggi è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto di ben 70 euro (valido fino al 31 gennaio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili).

La spedizione è completamente gratuita ed è possibile anche acquistarla subito per poi pagarla in comode rate con Cofidis al check-out.

Scrivania motorizzata FLEXISPOT: la postazione ideale per lo smartworking

La Scrivania motorizzata FLEXISPOT garantisce il massimo comfort soprattutto a chi trascorre molte ore al pc. Misura 100×60 cm ed è realizzata in MDF con laminato ad alta pressione antigraffio. L’elaborato design in acciaio di livello industriale è robusto e durevole, tanto che può sostenere una massima capacità di carico di 100 kg.

Il meccanismo di sollevamento motorizzato fornisce regolazioni dell’altezza più fluide che vanno da 73 a 121 cm. Anche il passaggio dalla posizione seduta a quella in piedi è molto più semplice grazie al controller avanzato e 4 posizioni preimpostate.

Il modello non solo è ergonomico, ma si adatta anche alle esigenze personali di chi lo utilizza. È dotato, infatti, di un cassetto sotto il desktop per mettere i cavi del pc o di altri dispositivi digitali insieme a tutto ciò di cui si necessita, mentre ganci su entrambi i lati possono essere sfruttati per appende borse o zaini.

La scrivania è dotata, inoltre, di sistema anticollisione che garantisce sicurezza in caso di scontro con un oggetto che ostruisce il percorso in movimento. Quando viene rilevato un ostacolo, la scrivania si ferma automaticamente per poi spostarsi leggermente in quella direzione desiderate. Il montaggio è semplice e veloce grazie agli strumenti e alle istruzioni multilingue in dotazione.

Se volete lavorare in comodità, non fatevi scappare l’offerta Amazon: ad oggi la Scrivania motorizzata FLEXISPOT è acquistabile con uno sconto di ben 70 euro (valido fino al 31 gennaio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.