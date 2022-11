SCONTO di 50 euro sul Diffusore perfetto per i ricci!

Come asciugare i capelli ricci senza farli diventare crespi? Il segreto, si sa, è quello di ricorrere all’utilizzo del diffusore con il phon a velocità media. Bellissima Diffon Supreme unisce questi due accessori in un unico strumento e, ad oggi, è possibile acquistarlo su Amazon con uno sconto imperdibile del 33%!

L’offerta prevede un risparmio di ben 50 euro: questo vuol dire che pagherete l’innovativo diffusore ad aria calda 99,99 euro, anziché 149,99 euro. Si tratta, quindi, di un’occasione davvero imperdibile perfetta per le chiome ricce di tutti i componenti della famiglia.

Il diffusore ad aria calda che elimina l’effetto crespo e valorizza i ricci

Bellissima Diffon Supreme è un diffusore ad aria calda pensato da professionisti esperti di riccio e progettato dai migliori ingegneri. Integrando diffusore e asciugacapelli in un unico strumento, questo accessorio riesce a simulare l’asciugatura naturale. In questo modo l’effetto crespo è notevolmente ridotto ed i ricci risultano morbidi, elastici e definiti.

La griglia forata distribuisce in maniera uniforme l’aria mentre le 12 dita lunghe tengono in forma e composti i ricci. Le combinazioni tra 2 velocità e 4 temperature permettono un’asciugatura personalizzata per ogni tipologia di riccio. Ad esempio la funzione Ultra Gentle è ideale per i ricci più delicati, afro, molto secchi, o per fissare i ricci a fine asciugatura: in questo caso la temperatura si abbassa dolcemente in modo da evitare lo shock termico e preservare l’elasticità e la definizione dei ricci.

Come se non bastasse, la tecnologia Ceramic & Argan oil mantiene l’idratazione dei capelli mentre li asciuga: la ceramica, riscaldandosi, produce un calore buono che rispetta e protegge i capelli, esercitando un’azione anti-crespo e anti-secco. Nel contempo l’olio di Argan, di cui la ceramica è infusa, esalta la lucentezza e la morbidezza dei capelli, rendendoli ogni giorno più belli.

Insomma, Bellissima Diffon Supreme è sicuramente il prodotto perfetto per chi ha capelli mossi o ricci. Su Amazon è possibile acquistarlo in superofferta con uno sconto del 33% quindi non perdetevelo. Nella promozione è compresa anche un beauty bag pratica e comoda, per riporre il diffusore e portarlo sempre con sé.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.