SCONTO DI 320 EURO sulla Samsung TV da 50 pollici: OFFERTA SHOCK su Amazon!

Il televisore di ultima generazione vi permetterà di vivere le stesse emozioni del cinema direttamente a casa vostra

Pronti a trasformare il salotto di casa in un piccola sala cinematografica e godervi tutti i vostri film preferiti come non avete mai fatto fino ad ora? Allora questo è il momento giusto per acquistare la Samsung TV Crystal UHD da 50 pollici in offerta bomba su Amazon con uno sconto pazzesco del 40%.

Ciò vuol dire che pagherete la smart tv di ultima generazione solo 479 euro, con un risparmio mai visto di 320 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidi al check-out.

A casa come al cinema con la Samsung TV da 50 pollici

Grazie alle sue caratteristiche di ultima generazione, la Samsung TV Crystal UHD da 50 pollici può farvi rivivere le stesse emozioni del cinema mentre siete comodamente seduti sul divano di casa.

Il televisore si caratterizza per il Dynamic Crystal Colour, ovvero un diverso livello di ultra definizione che offre un miliardo di sfumature di colore per non perdere neanche il più piccolo dettaglio. Il Processore Crystal 4K garantisce colori sempre fedeli alla realtà, oltra ad una risoluzione 4K impeccabile.

Stesso discorso per gli effetti sonori: l’audio surround 3D della tv abbinato all’audio virtuale del canale superiore offre un’esperienza sonora completamente immersiva. In questo modo sarà fantastico anche sbizzarrirvi con i vostri giochi preferiti e vivere un’esperienza ogni volta più coinvolgente ed emozionante.

Il dispositivo è sottilissimo ed elegante, quindi è perfetto in ogni ambiente domestico e può essere posizionato senza dare ingombro. In più è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di decoder TV, ed è dotato di un telecomando SolarCell senza batterie ma con pannello solare sul retro.

Su Amazon un’offerta così non si era mai vista quindi approfittatene il prima possibile: ad oggi la Samsung TV Crystal UHD da 50 pollici è acquistabile con uno sconto pazzesco del 40%, quindi risparmiando 320 euro sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.