SCONTO DI 270 EURO sul Robot lavapavimenti che farà brillare tutta casa!

Approfitta adesso dell'offerta Amazon per acquistare il prezioso dispositivo ad un prezzo davvero imbattibile

Tra lavoro, famiglia e impegni di ogni genere non hai tempo di pulire casa? Non preoccuparti e affidati al Lavapavimenti iRobot, il dispositivo perfetto per far brillare alla perfezione tutte le superfici domestiche. Ad oggi il dispositivo prezioso è in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 38%.

Grazie alla promozione eccezionale, puoi acquistare il robot a soli 429,99 euro risparmiando ben 270 euro sul prezzo di listino. La spedizione è completamente gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Pulizia garantita in tutta casa con il Lavapavimenti iRobot

Il Lavapavimenti iRobot Braava jet m6 pulisce i pavimenti come faresti tu, utilizzando l’ugello spray ad alta precisione per sciogliere le macchie ostinate e il grasso.

Il dispositivo è in grado di selezionare automaticamente la modalità di pulizia e, grazie alle fibre super assorbenti delle salviette riutilizzabili, rimuove non solo polvere e peli di animali domestici ma anche lo sporco più difficile come quello che si forma sul pavimento della cucina.

Attraverso la mappatura intelligente, il robot è anche in grado di distinguere le varie zone della casa e ti consente di definire le aree precise da pulire. Puoi anche segnalare delle zone da ignorare: in questo modo l’elettrodomestico eviterà determinati punti muovendosi in linee rette parallele dove si accumula uno sporco maggiore ovvero intorno agli oggetti e sotto i mobili.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima e veloce in quanto l’apparecchio è gestibile sia attraverso l’app iRobot HOME che tramite richieste da fare direttamente ad un assistente vocale Google o ad Alexa. Sfruttando l’applicazione, è possibile anche impostare da remoto un programma di pulizia così da trovare casa perfettamente in ordine al ritorno da lavoro.

Insomma, il Lavapavimenti iRobot ti salverà davvero la vita e non ne potrai più fare a meno! Il dispositivo perfetto per far brillare alla perfezione tutte le superfici di casa ad oggi è in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 38%. Approfittane prima che scada la promozione eccezionale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.