SCONTO DI 200 EURO sull’Epilatore a LUCE PULSATA di ultima generazione!

Garantisce la riduzione permanente dei peli in sole quattro settimane e senza alcun dolore

È ora di dire addio ai peli superflui e alle dolorose sedute dall’estetista grazie all’Epilatore a luce pulsata Braun Silk Expert Pro 5, ad oggi in super promozione su Amazon con uno sconto pazzesco del 41%.

Il dispositivo è acquistabile a soli 299,99 euro, quindi con un risparmio di più di 200 euro dal prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento in comode rate con Cofidis al check out. Non fatevi scappare questa occasione irripetibile!

Mai più peli superflui con Epilatore a luce pulsata Braun Silk Expert Pro 5

Le donne ameranno l’Epilatore a luce pulsata Braun Silk Expert Pro 5, il dispositivo di ultima generazione che garantisce la riduzione permanente dei peli in sole quattro settimane.

Grazie alla tecnologia Skin Pro 2.0 (SensoAdaptTM), la potenza viene equilibrata per ogni parte del corpo adeguandosi costantemente alla tonalità della vostra pelle. Emettendo fino a 125 impulsi di luce al minuto, il trattamento è applicabile ad ogni parte del corpo e comporta il minimo sforzo senza nessun dolore.

L’accessorio risulta delicatissimo sulla pelle: è dotato di due modalità tra cui scegliere e che riducono l’intensità della luce per un trattamento specifico delle aree più sensibili come viso, ascelle o zona bikini. Con il prodotto sono in dotazione anche testine multiple per l’utilizzo specifico in ogni parte del corpo: la testina standard è adatta per ascelle e parte inferiore delle gambe, mentre la testina di precisione per viso e zona bikini.

Nel pacchetto in promozione troverete anche un rasoio Venus Swirl Extra Smooth da utilizzare subito prima di ogni trattamento, e una custodia elegante e maneggevole in cui riporre tutti gli accessori.

L’offerta di Amazon ad oggi è davvero eccezionale quindi affrettatevi! Potrete acquistare l’Epilatore a luce pulsata Braun Silk Expert Pro 5 con uno sconto pazzesco del 41%, quindi risparmiando ben 200 euro dal prezzo di listino compresa spedizione gratuita.

