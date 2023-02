SCONTO DI 100 EURO sul Tapis roulant con altoparlante bluetooth integrato!

È l'attrezzo ideale che permette di allenarti mentre ascolti nel massimo comfort la tua musica preferita

Vuoi rimetterti in forma ma non hai mai tempo di andare in palestra? Il problema è risolto con il Tapis roulant pieghevole Mobvoi Home Treadmill! Oggi l’attrezzo super versatile è in offerta bomba su Amazon con uno sconto pazzesco del 22%.

Ancora per pochissimo potrai acquistare l’articolo a soli 349 euro, risparmiando addirittura 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate da meno di 50 euro al mese con Cofidis al check-out. Cogli al volo l’offerta e la prova costume non sarà più un problema!

Tapis roulant pieghevole Mobvoi Home Treadmill: come si utilizza

Il Tapis roulant pieghevole Mobvoi Home Treadmill è l’attrezzo perfetto per chi vuole mantenersi in forma ma, tra lavoro e famiglia, non ha mai un attimo di tempo per andare in palestra.

L’articolo non è ingombrante e, una volta chiuso, può essere riposto sotto al letto o al divano in un batter d’occhio. La superficie del nastro è resistente all’acqua ed è ricoperta da uno strato fonoisolante, da uno antiurto e da uno strato di compressione per attutire in maniera efficace i passi.

L’utilizzo è semplicissimo e molto comodo: sfruttando il telecomando o il controllo touch è possibile accendere e spegnere la macchina, regolare la velocità e monitorare il proprio allenamento. Le modalità di esercizio disponibili sono due: la prima è la camminata che può essere eseguita senza tirare su il sostegno, la seconda è quella della corsa che permette di raggiungere una velocità massima di 12 km orari.

In più, per rendere meno noioso l’allenamento, lo strumento è dotato sia di un supporto per telefono per guardare film o serie tv, sia di un altoparlante bluetooth integrato per ascoltare la tua musica preferita.

L’attrezzo, quindi, è preziosissimo e vi garantirà dei risultati ottimali. Ad oggi il Tapis roulant pieghevole Mobvoi Home Treadmill è in offerta bomba su Amazon con uno sconto pazzesco del 22%. Sfrutta subito la promozione per risparmiare 100 euro sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.