SCONTO DI 100 EURO sul Ferro da stiro Rowenta a risparmio energetico

Oltre a garantire risultati rapidi e professionali, permette di risparmiare fino al 30% di acqua ed energia

Il risparmio di energia in casa comincia dalla scelta degli elettrodomestici giusti. Tra tutti vi proponiamo il Ferro da stiro a vapore della Rowenta che, in occasione della settimana del Black Friday, è disponibile su Amazon con uno sconto imbattibile del 31%.

Ciò vuol dire che pagherete il prodotto solo 199,99 euro, con un risparmio di quasi 100 euro sul prezzo di base. La spedizione è gratuita con consegna anche presso i punti di ritiro adibiti, ed inoltre possibile effettuare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Ferro da stiro a vapore Rowenta: caratteristiche e funzionalità

Il ferro da stiro a vapore Rowenta Silence Steam PRO è dotato di una caldaia ad alta pressione silenziosa; grazie alla continua erogazione di vapore a 140 g/min, rimuove ogni piega ed elimina fino al 99,99% dei batteri.

Un sistema incorporato assicura un potente colpo vapore da 480 g/min concentrato in cima alla punta del ferro, ottimo per i tessuti spessi e per sconfiggere anche le pieghe più ostinate. La piastra Microsteam 400 HD con finitura laser anti-graffio, grazie ai 400 microfori posizionati non solo ai lati ma anche al centro, assicura un’ottima distribuzione del vapore per risultati rapidi e professionali.

Il serbatoio dell’acqua rimovibile da 1,1 litri può essere riempito in qualsiasi momento per una stiratura ininterrotta e un’elevata praticità. Inoltre è dotato di un sistema anticalcare brevettato che cattura il calcare con un’efficienza fino a 10 volte superiore rispetto agli altri dispositivi.

Prestazioni professionali a parte, il ferro da stiro Rowenta è un elettrodomestico super sostenibile in quanto permette di risparmiare fino al 30% di acqua ed energia con la modalità Eco Intelligence. Anche il suo design è ecologico perché costituito fino al 45% da materiale riciclato.

In occasione della settimana del Black Friday, il prodotto è disponibile su Amazon con uno sconto imbattibile del 31% quindi è acquistabile a soli 199,99 euro, con un risparmio di quasi 100 euro sul prezzo di base.

