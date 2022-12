SCONTO DEL 61% sull’Orologio Michael Kors: il REGALO LAST MINUTE che la lascerà a bocca aperta!

È dotato di cassa rotonda in tonalità gold e lunetta ricoperta di cristalli scintillanti

A Natale stupite la vostra fidanzata con un regalo mozzafiato approfittando dell’offerta eccezionale di Amazon sull’Orologio da donna firmato Michael Kors, ad oggi disponibile con uno sconto pazzesco del 61%.

L’articolo è acquistabile a soli 108,99 euro, quindi risparmiando ben 160 euro dal prezzo di base. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. La consegna è prevista entro Natale ma, se volete velocizzare i tempi, vi consigliamo di attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, in seguito il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Orologio da donna Michael Kors: super eleganza e qualità dei materiali

L’Orologio da donna firmato Michael Kors in super offerta su Amazon è il regalo perfetto che lascerà a bocca aperta la vostra donna.

È dotato di una cassa rotonda in acciaio inossidabile dal diametro di 39 mm con finitura lucida in tonalità gold. La lunetta è ricoperta di cristalli scintillanti mentre il bracciale a maglia richiama il colore della cassa. Il quadrante ha impresso il logo Michael Kors in grande ed è munito di vetro minerale e lancette dorate con movimento a tre sfere.

Oltre ad essere di grande effetto e molto elegante, l’orologio in promozione è anche super funzionale e versatile. Il materiale di alta qualità è resistente ed ha un grado di impermeabilità di 10 ATM, quindi lo rende tranquillamente indossabile anche nella vasca da bagno o mentre si nuota al mare o in piscina.

Il prodotto viene spedito all’interno di una Gift Box della stessa marca, quindi non è necessaria nessuna altra tipologia di confezione regalo. Se volete stupire la vostra fidanzata, approfittate della super offerta Amazon. Ancora per poco l’Orologio da donna firmato Michael Kors è disponibile con uno sconto pazzesco del 61%. La spedizione è gratuita e la consegna è prevista entro Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.