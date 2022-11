SCONTO DEL 38% sul potente e super versatile Avvitatore elettrico Bosch

È un vero e proprio tuttofare a batteria per i lavori di avvitamento soprattutto nell'ambito del fai-da-te!

Gli appassionati del fai-da-te non possono non avere in casa un avvitatore elettrico, lo strumento necessario per qualsiasi riparazione o lavoro casalingo. Oggi su Amazon è possibile approfittare dell’offerta Black Friday sull’Avvitatore elettrico della Bosch in sconto del 38%.

Ancora per poche ore il prodotto è acquistabile a soli 58,99 euro, anziché 94,49 euro, con spedizione gratuita e possibilità di consegna presso i punti di ritiro adibiti. Inoltre, con l’acquisto dell’articolo, si ha accesso ad una promozione speciale che permette di attivare o estendere gratuitamente il proprio abbonamento Amazon Prime per 12 mesi ed ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it!

Avvitatore elettrico Bosch: caratteristiche e funzionalità

Il marchio Bosch è sinonimo di garanzia grazie ai suoi utensili potenti, facili da usare ed adatti ad affrontare senza sforzo qualsiasi progetto nel settore del fai-da-te. Il suo avvitatore elettrico di sesta generazione è un vero e proprio tuttofare a batteria per i lavori di avvitamento.

Ha una regolazione continua del numero di giri così da controllare la velocità per avvitare con il massimo controllo. L’autonomia arriva fino a 190 viti, grazie alla batteria al litio da 2,0 Ah, ed ha una doppia possibilità di ricarica con innesto diretto del caricabatteria micro-USB nell’utensile o con la stazione di ricarica opzionale. L’autonomia residua è facilmente monitorabile grazie all’indicatore di carica a 3 LED.

È possibile illuminare le aree di lavoro buie attraverso la nuova ghiera luminosa a 360 gradi ed in più, grazie alla versatilità data dai diversi accessori, può essere usato come trapano, apribottiglie, taglierina e molto altro ancora. Il pacchetto contiene, inoltre, un adattatore testa ad angolo e un adattatore con testa eccentrica per lavorare vicino ai bordi e intorno agli angoli.

Oggi il prezioso Avvitatore elettrico della Bosch è in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 38%. La spedizione è gratuita ma la promozione è valida ancora per poche ore quindi approfittatene subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.