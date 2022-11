Sconto da urlo per il mini frullatore: il BLACK FRIDAY intelligente

Il mini frullatore Electrolux Sports Blender per creare frullati sani e cibi gustosi, da portare sempre con te

Ami i frullati e vorresti goderteli in ogni momento? Acquista il mini frullatore Electrolux ESB2500, in offerta con il Black friday, su Amazon, a quasi la metà del prezzo di partenza. Approfittando della promozione, sarà tuo a soli 29,99€.

Sports Blender ha 2 borracce da 0,6 litri realizzate in plastica antirottura Tritan, privo di bisfenolo A e ftalati, per una sana alimentazione anche per i bambini: potrete frullare con assoluta facilità e portare la borraccia anti rottura con voi mentre siete fuori casa. Tritan è un marchio di fabbrica della Eastman Company. Le borracce in plastica sono al 100% BPA-free e non assorbono né gli odori né i sapori. Inoltre, sono anti rottura, ed altamente resistente agli urti fisici. Hanno una presa comoda e sono ad una misura ottimale per ogni borsa.

Il mini frullatore Electrolux per le tue merende sane e gustose

Preparare uno smoothie delizioso è un gioco da ragazzi usando il frullatore sports blender. Frulla, svita e bevi. Perfetto per gli amanti dello sport e della vita sana, è semplicissimo da usare, da pulire e da trasportare. I quattro piedini a ventosa rendono il frullatore stabile durante il suo utilizzo. Inoltre grazie al comodo pulsante che si trova sul corpo del frullatore, in acciaio inox, potrai fermare il frullatore con la massima semplicità. Il gruppo lame, in acciaio inox, è rimovibile e facile da pulire.

Grazie a pochi semplici passaggi, potrai ottenere una merenda sana e portarla sempre con te, che sia al parco, o in ufficio, o persino in palestra. Oltre ai frullati, puoi creare anche salse, pappe, vellutate.

Il mini frullatore è uno strumento ottimo da avere in casa, perché utile e pratico al tempo stesso. E tu, approfitta di questo super sconto, e non lasciarti scappare il prodotto in promozione.

