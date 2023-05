SCONTO BOMBA sulla GoPro HERO11: corri su Amazon, offerta LIMITATISSIMA!

È l'action cam più desiderate sul mercato e oggi potrai acquistarla ad un prezzo davvero stracciato.

Sei pronto a catturare i tuoi momenti indimenticabili con la qualità e lo stile che solo una GoPro può offrire? Ad oggi su Amazon la GoPro HERO11 è disponibile a soli 479,90€ con uno sconto del 13%.

Si tratta di una fantastica occasione per aggiudicarti una delle action cam più desiderate sul mercato a un prezzo inimitabile! La promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba, approfittane subito!

GoPro HERO11: prestazioni elevatissime ad un prezzo top

La GoPro HERO11 è l’ideale per tutti gli appassionati di sport e avventura che vogliono immortalare i propri momenti con una qualità video e fotografica senza compromessi.

Dotata di un sensore da 23,6 MP e una risoluzione video di 5,3K a 60 fps, questa action cam è in grado di catturare immagini nitide e dettagliate in ogni situazione. Inoltre, grazie alla stabilizzazione HyperSmooth 4.0, le tue riprese saranno sempre fluide e senza vibrazioni, anche nelle condizioni più estreme.

Ma le sorprese non finiscono qui! La GoPro HERO11 vanta anche una modalità di scatto a raffica da 25 foto al secondo, perfetta per catturare le tue azioni più veloci e intense. La funzione TimeWarp 3.0 ti permette di creare video in time-lapse mozzafiato, mentre l’Hindsight ti dà la possibilità di selezionare i migliori momenti delle tue riprese, anche quelli che precedono l’attivazione dell’azione.

La HERO11 è inoltre impermeabile fino a 10 metri senza bisogno di custodia aggiuntiva, rendendola l’ideale per le tue avventure subacquee. La sua connettività Wi-Fi e Bluetooth ti permette di controllare l’action cam direttamente dal tuo smartphone e di condividere i tuoi contenuti preferiti in tempo reale. Non preoccuparti della batteria: la GoPro HERO11 ha un’autonomia fino a 2 ore, sufficiente per le tue sessioni di riprese più lunghe!

Insomma, la GoPro HERO11 è la scelta giusta per chi vuole il massimo delle prestazioni in un dispositivo compatto e resistente. Grazie all’offerta su Amazon a soli 479,90€ con uno sconto del 13%, non c’è mai stato un momento migliore per aggiudicarsi questa fantastica action cam!

